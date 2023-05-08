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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 23580 طن قمامة ومخلفات مبانى

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

وشدد على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو إنبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

وفى سياق متصل، كلف المهندس محمد الصافى السكرتير العام للمحافظة، المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام برفع (23580) طن قمامة من مراكز الزقازيق ومنيا القمح وههيا والحسينية ومدينة القرين بواقع (1179) نقلة خلال (27) يوم عمل خلال شهر ابريل الماضى ، حيث تم رفع (2320) طن قمامة من مقلب الغار بمدينة الزقازيق بواقع (116) نقلة ، بالإضافة لرفع (7840) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز منيا القمح بواقع (392) نقلة كما تم رفع (600)طن قمامة ومخلفات مبانى من كفر حمودة بمركز ههيا بواقع (30) نقلة، فضلاً عن رفع (7660) طن قمامة من مدينة الصالحية الجديدة بمركز الحسينية بواقع (383) نقلة ورفع (5160) طن قمامة من مدينة القرين بواقع (258) نقلة و توصيلها للمدفن الصحي بالخطاره ، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

محافظ الشرقية يلتقي رئيسي قطاعات الكهرباء وجهاز مدينة العاشر من رمضان

وشدد محافظ الشرقية ، على وحدة التدخل السريع بنقل المخلفات والقمامة التي يتم رفعها يومياً للمدفن الصحي بالخطارة حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض والفيروسات.

وأكد المحافظ ، على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

التدابير الاحترازية التدخل السريع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الزقازيق الصالحية الجديدة العاشر من رمضان المهندس محمد صلاح

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