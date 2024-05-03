عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هوت شورت جريء | نسرين طافش تفاجئ متابعيها بظهور مثير

نسرين طافش
نسرين طافش

تحرص النجمة السورية نسرين طافش على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور"إنستجرام".

وبدت نسرين طافش بإطلالة جريئة، حيث ترتدي هوت شورت؛ ما أبرز أنوثتها، واعتمدت مكياج ناعما أبرز جمال ملامحها، ورفعت شعرها للخلف بطريقة مميزة".

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٣_٠٥٢٧٥٩
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٣_٠٥٢٧٥٩

أحدث اعمال نسرين طافش

أحدث اعمال النجمة نسرين طافش فيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

تعاقدت الفنانة نسرين طافش على الانضمام إلى فريق عمل بدون مقابل، والمقرر أن يخوض من خلاله النجم هاني رمزي الماراثون الصيفي القادم . 

مسلسل بدون مقابل إنتاج شركة أفلام محمد فوزي إخراج: جمال عبد الحمید، تألیف: حسام موسی، إشراف عام أحمد جابر مع كوكبة من نجوم مصر :هاني رمزي - داليا البحيري - وفاء عامر - خالد سليم - عمرو عبد الجليل.

أحدث أعمال نسرين طافش

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التي يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائي يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.

 

images
images
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٣_٠٥٢٧٥٩
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٣_٠٥٢٧٥٩

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة مدوية.. حقيقة نقل مباراة الأهلي والترجي في دوري الأبطال خارج تونس

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

مدير وكالة المخابرات المركزية يصل القاهرة لإجراء محادثات بشأن غزة

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

هل تعود خطة تخفيف أحمال الكهرباء مجددًا بعد فترة الأعياد؟

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

ترشيحاتنا

الهلال يهزم التعاون ويواصل الصدارة في الدوري السعودي

انخفاض طفيف في سعر الذهب وعيار 21 الآن

نيويورك تايمز : أنظمة باتريوت الجديدة تصل إلى أوكرانيا يونيو المقبل

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

الإسكان الاجتماعي : استثناء هذه الفئات من حظر التعامل على الوحدات المستلمة

DIA الدولية تعتزم توطين الصناعات الدوائية في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

طريقة عمل كوكيز الفستق السريع بمذاق لا يقاوم

ارتجاع المرئ.. أسبابه وتشخيصه وطرق بسيطة لعلاجه

صياد يواجه تمساح طليق في الشارع.. ماذا حدث؟

فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

بعد إجرائه عملية جراحية.. الأطباء يمنعون فنانا شهيرا من الكلام

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ