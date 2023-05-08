الاستشفاء والتخلص من الطاقة السلبية بأحضان الطبيعة.. حكاية كهف الملح بالوادي الجديد

قال الدكتور علي حسن مدير التطوير لإحدى شركات التمور بالوادي الجديد، إن كهف الملح هو إجراء استكمالي للعلاج الدوائي، والزيارة بحجز مسبق، وهناك كهف للرجال وكهف للنساء: "لدينا اهتمام بأن يكون لدينا كفاءات مدربين، وحاصلون على شهادة البكالورويس في التربية الرياضية".

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه نهتم بأن يشعر الضيف لدينا بتغيير كبير سواء في أطرافه أو جسمه بالكامل، بسبب الفائدة التي يحصل عليها من الملح الصخري، هذا الكهف اكتشاف عالم أجنبي عندما وجد أن العمال في مناجم الملح لديهم طاقة سلبية إيجابية جدا وطاقة إيجابية عالية ونسبة مناعة كبيرة، واتضح أن ملح اليود الصخري سبب من أسباب رفع المناعة".

مدة الجلسة ساعة إلا ربع

وقالت إحدى الضيوف: "مدة الجلسة ساعة إلا ربع، في أول 10 دقائق نخضع لمساج على الظهر والكتف بالزيوت، وكل شيء طبيعي، كما أن عمق الملح لدينا 50 سم، ويتم عمل حفرة وندفن نصف أقدامنا في الملح لأنه عامل أساسي وينشط الدورة الدموية في جسم الإنسان ويسحب الطاقة السلبية والدم الفاسد"