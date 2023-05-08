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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على 4 كيلو حشيش بحوزة شخص بالتجمع الأول

المتهم
المتهم

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالتجمع الأول وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار .

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال استقلاله سيارة بمحيط محل سكنه ، وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت  4 كيلو جرام - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الحشيش المواد المخدرة القاهرة شرطة التجمع الأول مباحث القاهرة مديرية امن القاهرة

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