العثور على 4 كيلو حشيش بحوزة شخص بالتجمع الأول

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالتجمع الأول وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار .

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال استقلاله سيارة بمحيط محل سكنه ، وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 4 كيلو جرام - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته تم اتخاذ الإجراءات القانونية.