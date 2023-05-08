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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توصيات منتدى الاتجاهات الحديثة في دراسة اللغة والأدب بـ ألسن عين شمس

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

اختتمت  فعاليات منتدى شباب الباحثين التاسع، بكلية الألسن جامعة عين شمس، والذي جاء  تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في دراسة اللغة والترجمة والأدب"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور .أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف الدكتور  أشرف عطية وكيل الكلية لشئون  الدراسات العليا و البحوث.


استمرت فعاليات المنتدى على مدار يومين عقدت خلالهما 6 جلسات علمية وجلسة لوحدة الإبتكار وريادة الأعمال بالكلية، وشهدت الجلسات نقاشات مهمة وفعالة حول مختلف القضايا الأدبية واللغوية والترجمة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلاب الدراسات العليا بالإضافة إلى مشاركين من جامعة القاهرة ومترجمين في الأمم المتحدة.

 

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وفي ختام المنتدى ثمنت الدكتورة  سلوى رشاد فعاليات المنتدى والثراء العلمي والفكري الذي شهدته الجلسات وأكدت سيادتها حرص كلية الألسن على تنظيم مثل هذه الفعاليات بشكل دوري لما تتيحه من فرص لتبادل الآراء والرؤى واستنباط الأفكار البحثية الجديدة بما يعود بالنفع على مسيرة البحث العلمي بالكلية وعلى الباحثين أنفسهم.


و أعلن أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، توصيات المنتدى والتي تمثلت في عدة نقاط وهي: 


- تذليل العقبات امام نشر الاعمال المترجمة
- تنظيم مسابقة على هامش المنتدى لافضل الابحاث المقدمة من حيث ارتباطها بالقضايا المجتمعية والقابلية للتطبيق
- تخصيص جلسة للابتكار على هامش المنتدى بمشاركة وحدة الابتكار وريادة الأعمال بالكلية
- تخصيص صفحات من مجلة الالسن للترجمة لترجمة الأدب الشعبي في مختلف اللغات
- تكثيف التعاون مع الكليات المناظرة وجذب الباحثين بها للمشاركة في المنتدى بغرض تبادل الخبرات وتحقيق الاثراء العلمي والمعرفي.

فعاليات منتدى شباب الباحثين جامعة عين شمس كلية الألسن جامعة عين شمس كلية الألسن الاتجاهات الحديثة في دراسة اللغة والترجمة والأدب

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