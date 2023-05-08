المخدرات فى العربية .. إحباط محاولة ترويج 15 كيلو حشيش بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، من ضبط (عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الأهرام وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسيارة لتسهيل تنقلاته والهاتف المحمول للإتصال بعملائه ، بالإشتراك مع (مالك السيارة ، مقيم بمحافظة القاهرة) "أمكن ضبطه" وبمواجهته أيد ما سبق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة.