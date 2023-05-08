عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبوشقة يطالب باستراتيجيات وطنية في الصحة والتعليم والاقتصاد تناسب الجمهورية الجديدة

المستشار بهاء ابوشقة
المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بأننا  اليوم أمام استراتيجية جديدة ترسخ التفعيل النصوص الدستورية والقانونية لدور مجلس الشيوخ في البحث ، ومنها الموضوع المطروح بجلسة مجلس الشيوخ اليوم، فكرة مناقشة استراتيجية وطنية تعريفها، الاستراتيجية في اللغة والمفهوم العسكري هي أن أخطط تخطيط سليم مبني على أسس علمية وفكرية، وأن تنعت هذه الاستراتيجية بوصفها وطنية أي أن فيها مصلحة للوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لعرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، عن استيضاح سياسة حكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن آليات تفعيل حقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني.

واستكمل "أبو شقة" كلمته:  بانة ما يبحث اليوم هو خطوة جادة على طريق طويل لاستراتيجيات، ولابد ونحن نؤسس لجمهورية جديدة أن نكون أمام استراتيجيات جديدة في كافة المجالات (الصحة، التعليم، الاقتصاد ..) بداية الطريق الطويل أن نضع أقدامنا ونسير بخطى راسخة وثابتة نحو هدف، وإننا أمام جمهورية جديد يجب أن نكون أمام كل ما هو مستحدث، فلا يمكن فصل التعليم العالي عن المراحل السابقة للتعليم، لأن التعليم في واقعه عبارة عن منهج (تلميذ، منهج، مدرسة، مدرس) وقبل الوصول لمرحلة التعليم العالي فلابد أن تكون من البداية، وهناك دول كثيرة سبقتنا وفي ظروف متقاربة مننا، يجب مراقبة الأطفال من البداية وتلقينه ما يتناسب مع سنه واستيعابه، فكل شخصية لها مخزون في العقل الباطن.

ودعا وكيل الشيوخ إلى ضرورة أن تكون الاستراتيجية بالنسبة لمنظومة التعليم عمومًا بداية من دخول الطفل المدرسة حتى التعليم الجامعي، على سبيل المثال هل ما تم دراسته منذ 70 عام يناسب أطفال اليوم في المدارس؟ فهناك مستحدثات أولى في هذا المجال، وبالنسبة للتعليم العالي وما يطرح رائع وهام ومفيد ولازم في هذه المرحلة.

ولفت "أبوشقة" إلى وجود حوالي 37 كلية حقوق وكذلك العديد من الكليات، وبالتالي يجب وضع استراتيجية لما يحتاجه سوق العمل، هل يعقل أن يكون الكليات بالمجموع؟ وعلى لجان مجلس الشيوخ أن تكون أمام استراتيجات كلًا في مجاله ومناقشتها خبراء متخصصين في هذا الشأن.

المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ النائبة هبة شاروبيم الكليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة إمام المسجد النبوي السابق محمد خليل القارئ عن 48 عامًا

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

العثور على إريك تراوري بعد اختفاء 9 أيام

لجنة التظلمات تحسم عقوبة كهربا وموعد تنفيذها

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

ترشيحاتنا

قرار صائباً.. صحيفة عبرية تكشف تفاصيل إفراج إسرائيل عن النائب الأردني عماد العدوان؟

مايو 1936 |اِعرف نص أول خطاب للملك فاروق في ذكرى توليه عرش مصر

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

أعضاء في مجلس الشيوخ يطالبون بتخصيص وزارة للبحث العلمي

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

كنت بهزر .. اعتراف صادم للمتهم بـ قتل ابنه في البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة الملكة رانيا في لندن

فن مصري قديم ظهر في حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف على تاريخه

يظهر على 70% من المرضي.. عرض يكشف الإصابة بالسرطان

دراسة صادمة|نصف حالات الإصابة بسرطان المثانة بسبب هذه العادة الخطيرة

فيديو

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

بعد وفاة الطفلة العراقية.. امنع أولادك من مشروب الطاقة الخطير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ