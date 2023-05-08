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رئيس التحرير
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ديني

نويت شراء أضحية ولكني تراجعت لعدم القدرة على ثمنها فهل علي إثم؟

صدى البلد

نويت ذبح أضحية لكني تراجعت لعدم القدرة على ثمنها فهل علي إثم؟ سؤال بينته دار الإفتاء المصرية، خاصة مع كثرة تردده باقتراب دخول عيد الأضحى المبارك. 

حكم التراجع عن ذبح الأضحية لعدم القدرة على ثمنها 

وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  أنه ليس عليه شئ، لأنه لم يكن يمتلك المال وقتها، حتى بعد أن امتلك مال فليس عليه شئ، لأن الأضحية فى حكمها انها مستحبة ليست من الفرائض، اى انه لم يأثم أن لم يفعلها.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: أن جميع المستحبات من يفعلها فإنه يأخذ ثوابها ومن لم يفعلها مع عدم ملكه للمال فلا شئ عليه، ومن لم يفعلها مع الملك غاية ما يقال فيه انه فوت على نفسه ثوابها.

هل يأثم تارك الأضحية
ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول" هل هناك إثم يقع على القادر الذي لم يضح".

أجاب جمعة، أنه لا إثم عليه لكنه أضاع فرصة على نفسه، مثل من يصلي الظهر ولا يصلي سنته، أو من يصوم رمضان ولكنه لا يصوم الستة من شوال، أي يقوم بالفروض فقط، كالأعرابي الذي سأل النبي عن الفروض. فتارك الأضحية لا يأثم ولكنه فاته خير كثير .

وأشار إلى حديث طلحة بن عبيد الله : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، ويوضح علي جمعة أهمية السنن وفضائل الأعمال قائلا أنها خير وهامش يستر التقصير في الفرائض والأعمال الأخرى "فنحن لا نعرف ما قبل وما لم يقبل من الأعمال".

وأكمل: "كان بعض مشايخنا يقول إن جبر الكسر يشفي الأمراض التي لا علاج لها"، فهو شفاء لما تعجز عنه الأدوية والعلاج. ومعنى جبر الخواطر على الله أن أجرها على الله فلا يعرف أحد مقدار هذا الأجر.
 

الأضحية هل يأثم تارك الأضحية علي جمعة حكم التراجع عن ذبح الأضحية لعدم القدرة على ثمنها ذبح الأضحية عيد الأضحى

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