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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الإنقاذ النهري تنجح في انتشال جثة غريق ببني سويف

صدى البلد

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، توفي غريقًا في مياه البحر اليوسفي أمام قرية العواونة بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وشّيع أهالي القرية جثمانه لمقابر الأسرة، عقب تصريح جهات التحقيق بالدفن.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، بلاغًا بالعثور على جثة شاب طافية فوق مياه البحر اليوسفي أمام قرية العواونة بدائرة مركز شرطة إهناسيا، وتم توجيه قوات الإنقاذ النهري بالانتقال لموقع البلاغ وانتشال الجثة.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ وتمكنت من انتشال الجثة المُبلغ عنها وتبين أنها لشاب يدعى "محمد خالد ابراهيم" يبلغ من العمر 22 عامًا، يعمل في تجارة الخردة، مقيم قرية العواونة بمركز إهناسيا.

ونقلت سيارة إسعاف الجثة لمشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وبالعرض على النيابة العامة صّرحت بالدفن، حيث أدى أهالي قرية العواونة والقرى صلاة الجنازة على الجثمان بأحد مساجد القرية، وتم تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن بين المشيعين.

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