اشتري احتياجاتك| البيض بـ 91 جنيها والدواجن 66.. والذهب عيار 18 بـ 2.246



الطماطم تسجل 6.5 جنيه في سوق العبور



الدواجن البيضاء تصل إلى 66 جنيها للكيلو



كرتونة البيض الأبيض بـ 91 جنيهات



جرام الذهب عيار 18 يسجل 2,246 جنيه للشراء



يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن والبيض والذهب، خلال تعاملات اليوم الإثنين 8-5-2023، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 6.5 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 5.25 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 9 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 8 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 6.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 12 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.





أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 6 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 5 جنيهات للكيلو، والأبيض بـ 6 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 7 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 7 جنيها، والألوان 32 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 8 جنيه.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 8 جنيهات، والبسلة 17 جنيهًا، والثوم 11 جنيهات، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين

وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 6 جنيهات، و الجريب فروت 15 جنيهات، والليمون البلدي 17 جنيها، والتفاح الإيطالي 30 جنيهًا، والتفاح المصري 21 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 70 جنيها، والأفوكاتو 80 جنيها، والكانتلوب 10 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 40 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 40 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الأسود 40 جنيها، والبرقوق المستورد 30 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا، والفراولة 10 جنيها، والجوافة 12 جنيها، و بلح الثلاجة 10 جنيهات.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 65 و 66 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي ما بين 99 و 100 جنيه للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 55 و 56 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 76 و 78 جنيهات للكيلو.



أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 90 و 91 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر يتراوح ما بين 95 و 96 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 86 و 87 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 10 و 13 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 9 و 10 جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و 8 جنيهات.



أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,600 جنيه للبيع و 2,620 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,971 جنيها للبيع و 2,994 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,229 جنيها للبيع و 2,246 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,733 جنيها للبيع و 1,747 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 20,800 جنيه للبيع و 20,960 جنيها للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب حوالي 92,411 جنيها للبيع، و 93,122 جنيها للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,971,429 جنيها للبيع، و 2,994,286 جنيها للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.