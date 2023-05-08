عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ 6.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 8-5-2023

صدى البلد

 

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الإثنين الموافق 8-5-2023، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 6.5 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 5.25 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 9 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 8 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 6.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 12 جنيه للكيلو كأعلى سعر.


 

الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الاثنين

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-5-2023

أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 6 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 5 جنيهات للكيلو، والأبيض بـ 6 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 7 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 7 جنيها، والألوان  32 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 8 جنيه.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 8 جنيهات، والبسلة 17 جنيهًا، والثوم 11 جنيهات، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين

وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 6 جنيهات، و الجريب فروت 15 جنيهات، والليمون البلدي 17 جنيها، والتفاح الإيطالي 30 جنيهًا، والتفاح المصري 21 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 70 جنيها، والأفوكاتو 80 جنيها، والكانتلوب 10 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 40 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 40 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الأسود 40 جنيها، والبرقوق المستورد 30 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا، والفراولة 10 جنيها، والجوافة 12 جنيها، و بلح الثلاجة 10 جنيهات.
 

 

أسعار الخضراوات اليوم اسعار الخضراوات أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم أسعار الخضراوات والفاكهة أسعار الخضر الخضراوات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

ابتعد للراحة النفسية.. إنبي: إريك تراوري تواصل معنا بعد اختفاء 9 أيام

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

4 مباريات.. تفاصيل جديدة في تخفيض الاستئناف عقوبة كهربا نجم الأهلي

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

ترشيحاتنا

لن يحدث قبل عامين.. أجمل الصور لخسوف القمر حول العالم

نور الشربيني تعود لصدارة التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

بـ جامع عمرو .. الأوقاف تعلن عن افتتاح مركز طه النعماني لتلاوة القرآن

التغيرات المناخية أبرزها.. عضو زراعة النواب يكشف المقرر طرحه بـ الحوار الوطني

الاستثمارات الصينية.. مدبولي: نُثمن دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استثمار الفرص والإمكانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الموافقة على أول لقاح ضده.. معلومات صادمة عن الفيروس المخلوي التنفسي

فاكهة غير متوقعة.. عصير يحميك من أمراض القلب

سعر إطلالة الملكة رانيا في لندن

فن مصري قديم ظهر في حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف على تاريخه

فيديو

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

بعد وفاة الطفلة العراقية.. امنع أولادك من مشروب الطاقة الخطير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ