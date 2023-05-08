الطماطم بـ 6.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 8-5-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الإثنين الموافق 8-5-2023، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 6.5 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 5.25 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 9 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 8 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 6.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 12 جنيه للكيلو كأعلى سعر.





أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 6 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 5 جنيهات للكيلو، والأبيض بـ 6 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 7 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 7 جنيها، والألوان 32 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 8 جنيه.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 8 جنيهات، والبسلة 17 جنيهًا، والثوم 11 جنيهات، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين

وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 6 جنيهات، و الجريب فروت 15 جنيهات، والليمون البلدي 17 جنيها، والتفاح الإيطالي 30 جنيهًا، والتفاح المصري 21 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 70 جنيها، والأفوكاتو 80 جنيها، والكانتلوب 10 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 40 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 40 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الأسود 40 جنيها، والبرقوق المستورد 30 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا، والفراولة 10 جنيها، والجوافة 12 جنيها، و بلح الثلاجة 10 جنيهات.

