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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الاثنين

صدى البلد

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 8 مايو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين الموافق 8-5-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية في البنك الأهلي
 

الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.


اليورو شراء 33.8711 جنيه، والبيع 34.0769 جنيه.

الجنيه الاسترليني شراء 38.825 جنيه، والبيع 39.0468 جنيه.


ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.9683 جنيه، والبيع 23.0879 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.5459 جنيه، والبيع 4.5742 جنيه.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
 

الكرون النرويجي شراء 2.9073 جنيه، والبيع 2.9275 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 3.0162 جنيه، والبيع 3.0394 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.5002 جنيه، والبيع 34.7293 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 22.729 جنيه، والبيع 22.9095 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.7286 جنيه، والبيع 20.9348 جنيه.


أسعار صرف العملات العربية
 


وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 8 مايو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.


وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الإثنين 8-5-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

 

سعر صرف العملات العربية اليوم:
 


سجل الدينار الكويتي للشراء 99.7729 جنيه و 100.7281 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.226 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات العربية اليوم
 


سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.392 جنيه و 8.4012 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8259 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1299 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه  و 8.4639  جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4813 جنيه للبيع. 

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم أسعار صرف العملات الأجنبية أسعار العملات الجنيه الاسترليني الجنيه المصري

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