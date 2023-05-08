الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الاثنين

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 8 مايو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين الموافق 8-5-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.



اليورو شراء 33.8711 جنيه، والبيع 34.0769 جنيه.

الجنيه الاسترليني شراء 38.825 جنيه، والبيع 39.0468 جنيه.



ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.9683 جنيه، والبيع 23.0879 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.5459 جنيه، والبيع 4.5742 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 2.9073 جنيه، والبيع 2.9275 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 3.0162 جنيه، والبيع 3.0394 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.5002 جنيه، والبيع 34.7293 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 22.729 جنيه، والبيع 22.9095 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.7286 جنيه، والبيع 20.9348 جنيه.



أسعار صرف العملات العربية





وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 8 مايو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الإثنين 8-5-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم:





سجل الدينار الكويتي للشراء 99.7729 جنيه و 100.7281 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.226 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم





سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.392 جنيه و 8.4012 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8259 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1299 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4639 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4813 جنيه للبيع.



