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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

إطلاق مشروع المكتبات المتنقلة.. الكيلاني: الرئيس السيسي أولى اهتماما بالغا ببناء المواطن

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

أطلقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، فعاليات مشروع المكتبات المُتنقلة، التابع لصندوق مكتبات مصر العامة، والتي تنطلق إلى 6 محافظات هي الأقصر، وقنا، والمنيا، والبحيرة، والدقهلية، ودمياط، لتقديم الخدمة الثقافية لقرى «حياة كريمة».

انطلقت الفعاليات من أمام مقر وزارة الثقافة المصرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبدأت باستعراض فني قدمته فرقة السمسمية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة. 
وتوجهت وزيرة الثقافة بالتحية لكل المشاركين في إطلاق المشروع، وقالت في كلمتها: «سعداء بأن يجمعنا حلم إطلاق مشروع مكتبات مصر في قرى المبادرة الرئاسية من العاصمة الإدارية»، مؤكدة أن الرئيس السيسي أولى اهتماما بالغا بناء الإنسان المصري والتي تشمل بناء الإنسان معرفيا .
وأشارت إلى أن تدشين إطلاق المكتبات المتنقلة يأتي في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة المتنقلة، بعد أن أثبتت التجربة نجاحها في فعاليات شهر رمضان الماضي، والتي شملت تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية.
وقال السفير رضا الطارفي، مدير صندوق مكتبات مصر المتنقلة، ندشن 10 مكتبات متنقلة في قرى مبادرة «حياة كريمة»، والتي تنطق في 6 محافظات هي الاقصر وقنا والمنيا والبحيرة والدقهلية ودمياط، لتتبدأ في أداء رسالتها الثقافية في كل أنحاء مصر ولتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك بالإضافة إلى ثلاث مكتبات ثابتة في القاهرة والجيزة، ليصل عدد المكتبات المتنقلة إلى 15 مكتبة.
وأشار إلى أن منظومة مكتبات مصر العامة تتضمن 24 مكتبة، ومن المقرر أن يصل العدد إلى 30 بنهاية العام الجاري.

ويستهدف المشروع كل الفئات العمرية لإثراء الحركة الثقافية، من خلال التجول فى عدد من الأماكن العامة والقرى والنجوع التى تفتقد وجود المكتبات، لتشجع النشء على القراءة والاطلاع، إلى جانب تقديم أنشطة متنوعة، وتشمل الفعاليات تنظيم عدة لقاءات توعوية وأنشطة، منها لقاء تعريفى عن الخدمات التى تقدم لحماية الطفل، ولقاء عن المجلس القومى للمرأة والخدمات التى يقدمها، خاصة فيما يتعلق بمواجهة ختان الإناث، ولقاء عن كيفية الدفاع عن النفس ومعرفة نقاط القوة والضعف فى جسم الإنسان.
المكتبات المتنقلة، عبارة عن أتوبيس مصمم ومجهز ليصبح مكتبة متنقلة تضم العديد من الكتب فى مختلف المجالات، بحيث يمكنها الانتقال من مكان إلى آخر؛ لتقديم خدمات القراءة والاطلاع والخدمات المرجعية، وتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتوعوية فى أماكن تجمعات المواطنين، لتصل الاستفادة لأكبر عدد من الأطفال والشباب والكبار لنشر الوعى والمعرفة بين جميع أبناء المحافظة.

 

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مشروع المكتبات الم تنقلة صندوق مكتبات مصر حياة كريمة

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