محكوم عليه بالحبس 733 سنة.. ضبط مالك مجموعة صيدليات هارب من 820 حكما

واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهود البحث لضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية تبين أن (مالك مجموعة صيدليات - مقيم بالقاهرة هارب من محل إقامته خشيةً ضبطه ، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 820 حكم فى قضايا "تهرب ضريبى – شيك – تبديد" لصالح العديد من شركات الأدوية والمواطنين بإجمالى مدد حبس 733 سنة وكفالات بلغت أكثر من 2 مليون جنيه).

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تردد المذكور على أحد الأماكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.. حيث تم ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.