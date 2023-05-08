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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"تجسيد لـ يهوذا".. المتحدثة باسم الخارجية الروسية تفتح النار على زيلينسكي

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنه "خائن" وتجسيد ليهوذا في القرن الـ21، وذلك لإلغائه احتفالات يوم 9 مايو في بلاده الخاصة بيوم النصر.

وحسب ما نقلته "روسيا اليوم"، أضافت زاخاروفا في كلمة لها، مشيرة إلى أن إلغاء زيلينسكي احتفالات النصر على النازيين يعني إهانة وخيانة أسلافه مرة وإلى الأبد موضحة أن بذلك قد خان الذين حاربوا في صفوف الجيش الأحمر، والذين عانوا وتعرضوا للتعذيب في معسكرات الاعتقال النازية، وكذلك الذين عملوا من أجل النصر.

في وقت سابق، قدم زيلينسكي مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني، والذي بموجبه يتم الاحتفال بيوم الذكرى والنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية في أوكرانيا في 8 مايو، وأعلن زيلينسكي 9 مايو - يوم أوروبا.

وكان الرئيس الأوكراني، أشار الإثنين الماضي، إلى الذكرى السنوية لاستسلام ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، بقوله إنه يتوقع أن يكون يوم 8 مايو يوم للذكرى في أوكرانيا عندما تحتفل الدول الغربية الأخرى بانتصار أوروبا.

وفي حديثه إلى الأمة، قال زيلنسكي إن "الشر القديم" قد عاد، هذه المرة التي شنها "روسيا الحديثة" حيث تسعى إلى نفس الهدف مثل النازيين من "الاستعباد والدمار" - لكنهم لن ينجحوا".

وذكر «كل الشر القديم الذي تعيد روسيا الحديثة إحياءه، سيُهزَم كما هُزمت النازية»، مضيفا "كما دمرنا الشر معا حينها، نقوم حاليا بتدمير شر مماثل معا".

وتابع: "نعيد إلى دولتنا تاريخا صادقا بدون تأثيرات أيديولوجية".

ماريا زاخاروفا

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