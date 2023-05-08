أشرف قاسم : أوسوريو يحتاج فرصة لإظهار بصماته مع الزمالك

قال أشرف قاسم نجم كرة القدم المصرية السابق ونادي الزمالك، إن الكولمبي خوان كارولوس أوسوريو يحتاج للفرصة من أجل أن يظهر بصماته مع الفريق خلال الفترة المتبقية من الموسم.



وقال أشرف قاسم فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أوسوريو مدرب جيد، ولكن لابد من عدم الحكم عليه إلا بعد وقت من أجل الحكم بشكل صحيح، هو الأن فى مرحلة ترتيب للأوراق داخل النادي.



وأضاف قاسم:" هناك تغييرات كثير داخل الفريق نراها الوقت الحالي، ولكن كل ذلك لن يظهر إلا عندما يأخذ أوسوريو الوقت الكافي من أجل ظهور بصماته بشكل جيد مع الفريق، وفترته التدريبية من أجل أن يحفظ اللاعبين جميع أفكاره.



يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، اليوم الاثنين، تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق بروسكي في إطار منافسات بطولة كأس مصر للموسم الحالي.



ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبروكسي، ضمن منافسات الدور الـ 32 في بطولة كأس مصر للموسم الحالي، يوم الثلاثاء.