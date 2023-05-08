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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف تصميم هاتف هواوي Mate 60 الرائد

Huawei Mate 60
Huawei Mate 60

تعمل شركة هواوي لتصنيع الأجهزة الإلكترونية على السلسلة القادمة من هواتف الفلاج شيب الرائدة التي تأتي باسم تجاري Huawei Mate 60 .

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، بدأت بالفعل تظهر العديد من التسريبات والمعلومات حول أداء وإمكانيات الجهاز المنتظر ما في ذلك لغة تصميم جزيرة الكاميرات الدائرة غريبة المظهر التي لم تقدم من قبل.

Huawei Mate 60

تشير آخر التسريبات إلى أن جهاز Mate 60 سيحتوي على تصميم "Oreo-esque" الجديد وهو عبارة عن وحدة بها الكاميرات الخلفية دائرية المظهر ولكن سيتم تقسيمها إلى جزأين بشريط أفقي عريض يفصل بين الجزء العلوي والجزء الأسفل، وسيكون هذا الشريط الفاصل بنفس لون اللوحة الخلفية.

ستحتوي سلسلة هواتف  هواوي  Mate 60 على خمسة طرازات متنوعة وجديدة كلها تتبع هذا التصميم المحدث ، بما في ذلك نفس طرز  Mate 50 ومتغير RS مستقبلي جديد يقدم للمرة الأولى وإن كان هذا الطراز غير مؤكد حتى الآن. ستكون الكاميرات الخلفية الرباعية لجهاز Mate 60 تحمل علامة XMAGE.

بدأت  هواوي  بالفعل في إجراء الاختبارات على طراز Mate 60 القياسي وهو نموذج Huawei Mate 60 ، ويتم إجراء الاختبار باستخدام معالج من كوالكوم وتحديدا مجموعة شرائح  Snapdragon 8+، وهي نفس المعالجات المفضلة للشركة التي تستخدم مع عائلة Huawei Mate 50 ، وتشكيلة هواوي Huawei P60. 

تستخدم مجموعة شرائح Snapdragon 8+ Gen 1 من الجيل الأول ومن إنتاج TSMC تكنولوجيا بدقة تصنيع 4 نانومتر ، وتوفر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 30٪ مقارنةً بـ Snapdragon 8 القياسي العادي وليس نسخة الـ "بلس" ذات الكفاءة الأعلى.

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ومع ذلك ، بالنظر إلى السياسة السابقة للشركة ونهجها المتعارف عليه، تقوم Huawei بتغيير مكونات الهاتف الذكي من الطراز الأساسي قبل الإصدار النهائي، وبالتالي من غير المؤكد ما إذا كان سيتم استخدام المعالج الحالي في الجهاز النسخة النهائية الذي سوف يطرح للبيع بالأسواق. 

قد تستخدم الشركة Snapdragon 8 Gen 2 في الإصدار Pro أو Pro + ، بينما يمكن استخدام Snapdragon 8+ Gen 1 للإصدار القياسي الأقل في السعر والإمكانيات من طرز "برو" و "برو بلس".

لم تعلن Huawei عن موعد إطلاق رسمي لسلسلة Mate 60 حتى الآن ، ولكن من المتوقع أن يتم تقديمها في حدث في أكتوبر 2023.

هواوي Huawei Mate 60 Huawei Oreo-esque Huawei P60 كوالكوم Snapdragon

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