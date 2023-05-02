لا تحظى هواتف هواوي Huawei الذكية بنفس المستوى من الاهتمام الذي كانت عليه قبل بضع سنوات ، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص اتصال 5G وخدمات جوجل. ومع ذلك ، فإن الشركة لم تتخل عن إنشاء هواتف مذهلة بصريًا، حيث أن أحدث سلسلة P60 هي أفضل مثال على التزام هواوي بلغة تصميم غير تقليدية ويبدو أن الشركة لديها شيء أكثر إثارة للاهتمام في الأعمال، فظهرت عروض هاتف ذكي جديد على الإنترنت ، لتُظهر تصميم كاميرا لا مثيل له في أي هاتف آخر.

هاتف Huawei Mate 60 القادم



وفقًا للتسريبات التي شاركها أحد المرشدين الصينيين ، تعمل هواوي على هاتف ذكي غريب التصميم. كما ترى في الصورة ، يحتوي الهاتف على كاميرا دائرية كبيرة ، والتي ظهرت تقريبًا في كل هاتف رائد صيني يتم إطلاقه هذا العام.

ورغم ذلك ، فإن وضع الكاميرا على هذا الهاتف الذكي فريد إلى حد ما، حيث يتضمن عدة فتحات تكشف عن أربعة مستشعرات على الأقل للكاميرا.

تسريبات تكشف أحدث هاتف هواوي بكاميرا تتفوق على آيفون

يقال إن المستشعرات الموجودة في وحدة الكاميرا تشمل الليزر ، ومستشعر درجة حرارة اللون ، وعدسة بيريسكوب المقربة ، وعدسة واسعة الزاوية. كما أن هناك أيضًا كاميرا رئيسية ذات فتحة متغيرة ، والتي كانت موجودة في سلسلة هواوي P60. فيمكن أن يساعد في التبديل التلقائي القائم على الصورة ، مما يسمح لك بالتقاط الكمية المثلى من الضوء ، اعتمادًا على بيئة التصوير.

من المتوقع أن هذه الصور المسربة تنتمي إلى هاتف هواوي Mate 60 القادم. و تشير المستشعرات المميزة إلى طراز رائد متطور ، وسلسلة Mate هي منصة هواوي لإطلاق هواتف الفلاجشيب في هذا الوقت من سنة.