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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخميس.. لجنة المرأة بنقابة المحامين تنظم دورة عن قانون حماية المستهلك

صدى البلد

تنظم لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة مقررتها فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، ندوة عن قانون حماية المستهلك، بالتعاون مع مبادرة شباب المحامين (المستقبل النقابي)، وذلك تحت رعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

 

تعقد الندوة الخميس المقبل الموافق 11/5/2023، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بالنادي النهري للمحامين بالمعادي، وسيحصل المشارك على شهادة معتمدة من النقابة العامة ولجنة المرأة.

 

يحاضر في الندوة كلًا من: « المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك»، والدعوة عامة لجميع السادة المحامين.

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