فاز بلقب سباح القرن.. عبد اللطيف أبو هيف صاحب الإنجازات العالمية

حدث في مثل هذا اليوم..

حدث في مثل هذا اليوم ٨ مايو عام ٢٠٠١، فوز أسطورة السباحة و تمساح النيل عبد اللطيف أبو هيف بلقب سباح القرن فكان هذا تتويج لمشوار طويل من الإصرار والتحدي حتى النجاح.

ولد عبد اللطيف خميس أبو هيف بحي الأنفوشي بالإسكندرية في ٣٠ يناير ١٩٢٩م.

أهم إنجازاته :

• حصل عبد اللطيف أبو هيف على بطولة العالم خمس مرات .

• عام ١٩٥٢ حصل على المركز الأول في سباق نهر السين بفرنسا .

• عام ١٩٥٣ نجح في عبور المانش ثلاث مرات محققاً رقم قياسي عالمي .

• عام ١٩٥٥ حصل على المركز الأول في سباق دولي للمانش .



• عام ١٩٦٣ حصل على المركز الاول في أطول سباق للسباحة الطويلة حول العالم ، و هو ان يقوم السباح بالسباحة لمدة ٣٦ ساعة في بحيرة ميتشجان بالولايات المتحدة لقطع مسافة بلغت ١٣٥ كيلومترا .

• عام ٢٠٠١ حصل على لقب سباح القرن العشرين .

وفي موقف انساني لا يقل عظمة عن إنجازاته الرياضية تبرع في عام ١٩٥٢ بجائزته لجورج فاليري الفرنسي بطل العالم في سباق الظهر عقب إصابته بشلل الأطفال.

وفي عام ١٩٥٥ تبرع أبو هيف بقيمة جائزته المالية للسباح الإنجليزي ماتيوس ويب الذي غرق اثناء عبوره المانش و ترك وراءه أسرة مكونة من سبع أفراد.

وظل أبوهيف يمارس رياضة السباحة بصفة يومية بنادي الجزيرة حتى بعد ان تقدم به العمر وتوفي في ٢٣ ابريل عام ٢٠٠٨ فانطوت بذلك صفحة بطل رياضي قلما يجود الزمان بمثله إلا أن بطولاته كانت وستظل حديث الأجيال.