عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكراه.. سامح الزهار يتحدث عن ذكرياته مع جمال الغيطاني داخل القاهرة الفاطمية..خاص

سامح الزهار
سامح الزهار

ساهم الكاتب الكبير جمال الغيطاني في إحياء الكثير من النصوص العربية المنسية وإعادة اكتشاف الأدب العربى القديم بنظرة معاصرة، وكان للأديب نجيب محفوظ تأثير واضح في بلوغه تلك المرحلة الأدبية الهامة، كان جمال سببا فى اكتشاف أجيال متتالية من الأدباء بالاضافة إلى إبداعاته الفريدة فى الأدب.
 

يقول الكاتب والمؤرخ سامح الزهار في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: كان الراحل الكبير الأستاذ جمال الغيطاني ولا يزال علامة قاهرية كبرى، مئذنة شاهقة في سماء القاهرة التاريخية، أحد كبار العارفين المتجلين بتاريخها المادي والمعنوي، صاحب الجوانب الإنسانية الكبرى في تاريخ المدينة، عرفته كأب وصديق وأستاذ ومعلم، فكان خير الحكائين وأستاذ التاريخيين، عاش ملهمًا لكل من عرفه إنسانيًا وأدبيًا، كان بيننا عشرات اللقاءات، وقد سعدت بكوني مشرفًا على الاحتفال بسبعينيته التي أقيمت في بيت السناري بحضور رئيس مجلس الوزراء حينها المهندس إبراهيم محلب.

وضمن اللقاءات المتعددة بدروب القاهرة التاريخية وبعضها في المؤتمرات والندوات بالمكتبات العامة وبالمجلس الأعلى للثقافة فإنني أعتز بخمسة مشاهد قاهرية في حياة جمال الغيطاني التقينا فيها سويًا عدة مرات.

درب الطبلاوي

ويستطرد: كان لقاؤنا الأول في (درب الطبلاوي)، وهو المكان الذي ولد فيه الكاتب الكبير وعاش فيه فترة النشأة والتكوين متأثرًا بتاريخ المكان الذي لا ينفصل عن جغرافيته، كذلك العلاقات الإنسانية التي نشأت بيه وبين البسطاء الذين يعيشون أو يجوبون بتلك البقعة القاهرية شديدة الخصوصية، شديدة الثراء، وقد حكى لي الكثير عن علاقته بقصر المسافر خانة وكيف حزن على هذا المكان الأثري البديع لما جرى له لاحقًا من  حريق التهم معظمه.

الجمالية

وهي العالم الذي استلهم منه الأستاذ الغيطاني معظم شخصياته في عالمه الروائي والقصصي، كذلك لما ارتبط في هذا المكان بعلاقة وثيقة امتدة لعقود طويلة بالأستاذ نجيب محفوظ، أذكر جولة قمنا بها في وكالة بازرعة بالتمبكشية وكيف كان يرى أن إعادة توظيف المكان ثقافيًا سيغير من وجه الجمالية.

txt

مايو 1936 |اِعرف نص أول خطاب للملك فاروق في ذكرى توليه عرش مصر

txt

في ذكرى وفاته.. ماذا فعل علي بك الكبير عندما علم بخيانة قائده؟

 

سيدنا الحسين

 

وكان بالنسبة للراحل الكبير هو مركز القيادة الروحية، أذكر مدى إعجابه الشديد بجوانب المسجد الروحية ربما قبل المعمارية، وما كان له من تخييل شعبي لقصص الرأس الشريفة، أم الغلام، والباب الأخضر.

الدرب الأحمر

 

كان الغيطاني محبًا لمساجد الدرب الأحمر عما سواها، ربما لتنوعها المعماري والتاريخي والفني، كان يخص بالذكر مساجد الصالح طلائع، جاني بك، قوصون، المهمندار، آق سنقر، قجماس الإسحاقي، ألماس الحاجب، الطنبغا المارداني، أيتمش البجاسي.

السلطان حسن

كان بين مسجد السلطان حسن والأستاذ الغيطاني علاقة خاصة جدًا، ثلاثون عامًا يزور ويحب ويناجي الحجر ويتجلى في محراب هذا المسجد المملوكي الكبير، مازلت أذكر ما حكاه لي عن علاقته بالمسجد، وقد كان له دفاعات كثيرة عن أحواله الأثرية منها ندوة كبرى عقدها في يونيو 2014.

جمال الغيطاني الراحل جمال الغيطانى السلطان حسن الطبلاوي القاهرة الفاطمية القاهرة التاريخية الكاتب الكبير جمال الغيطاني المؤرخ سامح الزهار سامح الزهار مسجد السلطان حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

ابتعد للراحة النفسية.. إنبي: إريك تراوري تواصل معنا بعد اختفاء 9 أيام

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

4 مباريات.. تفاصيل جديدة في تخفيض الاستئناف عقوبة كهربا نجم الأهلي

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

موضوعات متعلقة

مايو 1936 |اِعرف نص أول خطاب للملك فاروق في ذكرى توليه عرش مصر

في ذكرى وفاته.. ماذا فعل علي بك الكبير عندما علم بخيانة قائده؟

طبعة جديدة وصور تنشر لأول مرة فى كتاب "ملك العراق الصغير فيصل الثانى"

مصر تشارك في الندوة الافتراضية حول الاستفادة من التراث الحي

الحوار الوطني| المؤرخ سامح الزهار يتحدث عن آماله في ملف الثقافة.. خاص

فومو.. سلبيات السوشيال ميديا على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

أحلام الخليفة الحية تفوز بالمكعبات الذهبية الدولية في دورتها الخامسة

لأذهب أنا ويبقى هو.. مواقف خالدة لطلعت حرب في ذكرى إنشاء بنك مصر

ترشيحاتنا

الأخضر يتهاوى ..هبوط في أسعار الدولار عالميًا

لن يحدث قبل عامين.. أجمل الصور لخسوف القمر حول العالم

نور الشربيني تعود لصدارة التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

بـ جامع عمرو .. الأوقاف تعلن عن افتتاح مركز طه النعماني لتلاوة القرآن

التغيرات المناخية أبرزها.. عضو زراعة النواب يكشف المقرر طرحه بـ الحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الموافقة على أول لقاح ضده.. معلومات صادمة عن الفيروس المخلوي التنفسي

فاكهة غير متوقعة.. عصير يحميك من أمراض القلب

سعر إطلالة الملكة رانيا في لندن

فن مصري قديم ظهر في حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف على تاريخه

فيديو

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

بعد وفاة الطفلة العراقية.. امنع أولادك من مشروب الطاقة الخطير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ