قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية دمرت مستودعين للذخيرة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي منطقة زابوروجيا وقضت على ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي.‏

وأضاف كوناشينكوف، أن مستودعان للذخيرة كانا تابعان للواء الهجوم الميكانيكي الأوكراني 72 و128 في مناطق مستوطنات فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وكيروفو في منطقة زابوروجيا.‏

‏وأوضح أن طائرات ومدفعية المجموعة القتالية الشرقية في جنوب جمهورية دونيستك الشعبية وفي منطقة زابوروجيا ألحقت ضربات على الوحدات الأوكرانية في منطقة المستوطنات التالية: أوجليدار، شيفتشينكو، فريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومالينوفكا ومارفوبول وبيلوجوري ونوفودانيلوفكا في منطقة زابوروجيا.‏

‏وقال كوناشينكوف إنه تم القضاء على ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر من طراز دي-20 في تلك المناطق خلال اليوم الماضي.