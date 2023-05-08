ماكياج جذاب.. ليلى زاهر تتألق في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، جمهورها بـ صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت ليلى أحمد زاهر أنظار جمهورها بإطلالة صيفية، ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها، مما حازت على إعجاب متابعيها .

يذكر أنه شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر، في مسلسل “تلت التلاتة” لرمضان 2023، والمسلسل من بطولة الفنانةغادةعبد الرازق.

وكان مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، تم عرض حلقاته في شهر رمضان 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرةوالناس.