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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب نظام كييف.. إعلان عاجل من روسيا بشأن موكب النصر

يوم النصر
يوم النصر

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن روسيا تتعامل مع نظام كييف، لذلك عليها أن تكون يقظًا وأن تظل في حالة تأهب.

وقال بيسكوف لقناة “روسيا-1“، متحدثا عن الإجراءات الأمنية في موكب النصر: "بطبيعة الحال، اليقظة مطلوبة، لأننا نتعامل مع نظام كهذا في كييف، والذي يلزمنا بأن نكون في حالة تأهب، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أن بوتين كان على حق عندما قرر شن عملية عسكرية خاصة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بيسكوف، إن جميع التدابير اللازمة لضمان الأمن في موكب النصر في 9 مايو في موسكو يتم اتخاذها.

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وأضاف: "يتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة.. خاصة عندما يتعلق الأمر بحضور ضيوف أجانب، وعندما يتعلق الأمر بحضور رئيس دولتنا. كل ما يقتضيه القانون، يتم عمل كل شيء من أجل ذلك”.

وتابع قائلا: “كما هو متوقع، سيزور العرض قادة أرمينيا وقيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان”.

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