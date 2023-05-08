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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصدرت التريند لهذا السبب.. أجرأ إطلالات زوجة أحمد سعد

صدى البلد

تصدرت زوجة الفنان أحمد سعد تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد ان احتفل الفنان أحمد سعد، بعيد ميلاد ابنته علياء، وسط أجواء عائلية وحضور الاصدقاء.

 

وأثارت زوجة أحمد سعد الجدل على السوشيال ميديا من خلال إطلالتها ، التى تألقت بها مرتدية فستانا بين قصير وهو ما أثار الجدل حول خبر حملها .

وتتميز زوجة أحمد سعد، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها، و من الناحية الجمالية تعتمد علي وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.
 

وشارك أحمد سعد، متابعيه على إنستجرام صوراً من الاحتفال، وظهر وهو يغني لابنته: “يا نجمة في السما عالية يا علياء”. 

 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور زوجة الفنان أحمد سعد..


 

ويستعد الفنان أحمد سعد والنجم محمد فؤاد، لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية.

 

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