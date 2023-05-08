عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ليلة اجتمع فيها التاريخ والحضارة والفن|كلمة عمر خيرت خلال حفله بالمتحف المصري

صدى البلد

قدم مذيعا صدى البلد إيمان عبد اللطيف وأحمد دياب تغطية خاصة من حفل الموسيقار عمر خيرت، في المتحف المصري، والذى حضره العديد من نجوم الفن، ومحبو الموسيقار الذين حرصوا على الوجود في هذا الحفل المتميز.

ليلة اجتمع فيها التاريخ والحضارة والفن

وفي ليلة اجتمع فيها الفن والتاريخ والخير بالمتحف المصري الكبير أعرب الموسيقار العالمي عمر خيرت عن شكره وتقديره للدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة راعي مصر للتنمية في مساعدة غير القادرين، وما تقدمه من خدمات طبية واجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا ومساهمة المؤسسة في رسم الابتسامة على وجه كل معدم وفقير.

وألقى الموسيقار الكبير عمر خيرت كلمته خلال الحفل، حيث قال: ليلة جميلة من ليالي بلدنا، اجتمع فيها التاريخ والحضارة والفن والخير.

في ليلة أسطورية بالمتحف المصري الكبير.. كرم المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني الموسيقار العالمي عمر خيرت والمايسترو الدكتور ناير ناجي تقديرًا لدورهم الرائد في العمل الخيري ودعمهم المستمر لمؤسسة راعي مصر للتنمية في رعاية غير القادرين والفئات الأكثر احتياجا.


وحضر الحفل كل من الفنانة ليلى علوي وإلهام شاهين، والفنان هاني رمزي، والإعلامية بوسي شلبي، والمستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية الخيرية والتي تنظم الحفل.

تنتظر خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلاً للموسيقار الكبير عمر خيرت  حفلاً موسيقيًا يوم 10 مايو المقبل، ويقدم خلالها عدد من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفني والتي تعد من أحب المؤلفات لقلب جماهيره العريقة، أهمها لبخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت وغيرها.

ويذكر أنه لم تكن تلك المرة الأولي التي يقيم فيها الموسيقار العالمي حفلا بمسرح الصوت والضوء فلقد كانت أولي حفلاته في عام 2017، بعد سنوات من حفل تكريمه بها عام 2011 في حفل الأنامل الذهبية، ولكن هذه المرة سيكون الحفل له طابع مختلف كما أكد القائمون علي الحفل، والذي سيقدم من خلاله خيرت أكثر من 20 مقطوعة موسيقية مختلفة في أجواء تاريخية لم تقدم من قبل.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ما يحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

قيدوه بالسلاسل.. قرار عاجل ضد محام ومدير شركة ومحاسب متهمين بتعذيب مواطن

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

عقب ظهوره المفاجئ.. قصة 216 ساعة اختفاء للاعب إنبي| وهذا لغز زوجته والسائق

ادعولها.. هنا الزاهد تعلن إجراء والدتها عملية جراحية

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

ترشيحاتنا

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

جهود مصر لن تتوقف| طريق جديد لحل الأزمة السودانية ووقف إطلاق النار

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

الخارجية الأمريكية: بلينكن يرغب في زيارة الصين

أحمد موسى يكشف سبب زيارة وزير الخارجية إلى تشاد.. فيديو

منتخبات العالم تتنافس على ودية مع الفراعنة| مصر تفاضل بين البرازيل والمغرب لمواجهة يونيو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند لهذا السبب.. أجرأ إطلالات زوجة أحمد سعد

الصحة العالمية تحذر من تناول الأرز يوميا .. اعرف السبب

أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

فيديو

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

قطعوا أنفاسه بسلك الشاحن .. تفاصيل محزنة في قضية علي

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ