ليلة اجتمع فيها التاريخ والحضارة والفن|كلمة عمر خيرت خلال حفله بالمتحف المصري

قدم مذيعا صدى البلد إيمان عبد اللطيف وأحمد دياب تغطية خاصة من حفل الموسيقار عمر خيرت، في المتحف المصري، والذى حضره العديد من نجوم الفن، ومحبو الموسيقار الذين حرصوا على الوجود في هذا الحفل المتميز.

ليلة اجتمع فيها التاريخ والحضارة والفن

وفي ليلة اجتمع فيها الفن والتاريخ والخير بالمتحف المصري الكبير أعرب الموسيقار العالمي عمر خيرت عن شكره وتقديره للدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة راعي مصر للتنمية في مساعدة غير القادرين، وما تقدمه من خدمات طبية واجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا ومساهمة المؤسسة في رسم الابتسامة على وجه كل معدم وفقير.

وألقى الموسيقار الكبير عمر خيرت كلمته خلال الحفل، حيث قال: ليلة جميلة من ليالي بلدنا، اجتمع فيها التاريخ والحضارة والفن والخير.

في ليلة أسطورية بالمتحف المصري الكبير.. كرم المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني الموسيقار العالمي عمر خيرت والمايسترو الدكتور ناير ناجي تقديرًا لدورهم الرائد في العمل الخيري ودعمهم المستمر لمؤسسة راعي مصر للتنمية في رعاية غير القادرين والفئات الأكثر احتياجا.



وحضر الحفل كل من الفنانة ليلى علوي وإلهام شاهين، والفنان هاني رمزي، والإعلامية بوسي شلبي، والمستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية الخيرية والتي تنظم الحفل.

تنتظر خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلاً للموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا يوم 10 مايو المقبل، ويقدم خلالها عدد من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفني والتي تعد من أحب المؤلفات لقلب جماهيره العريقة، أهمها لبخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت وغيرها.

ويذكر أنه لم تكن تلك المرة الأولي التي يقيم فيها الموسيقار العالمي حفلا بمسرح الصوت والضوء فلقد كانت أولي حفلاته في عام 2017، بعد سنوات من حفل تكريمه بها عام 2011 في حفل الأنامل الذهبية، ولكن هذه المرة سيكون الحفل له طابع مختلف كما أكد القائمون علي الحفل، والذي سيقدم من خلاله خيرت أكثر من 20 مقطوعة موسيقية مختلفة في أجواء تاريخية لم تقدم من قبل.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ما يحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.