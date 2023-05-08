عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هضربه بالرصاص.. لماذا هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل؟

نادية لطفي
نادية لطفي

هددت الفنانة نادية لطفي، عادل إمام بالقتل، وإطلاق الرصاص عليه، بسبب المقارنة التي حدثت في فترة من الفترات بين عادل إمام ومحمد هنيدي في بدايته، وبالتحديد بعد نجاح هنيدي في فيلم "إسماعيلية رايح جاي" إخراج كريم ضياء الدين والذي طرح في  1997، منتصف التسعينيات، وهو الفيلم الذي أحدث فارقة في مسيرة هنيدي الفنية، ونقله إلى صفوف نجوم الشباك الذين يحققون الإيرادات العالية.

 

محمد هنيدي يسبب أزمة لعادل إمام

 

وتسبب نجاح محمد هنيدي في تلك الفترة، بوضعه في مقارنة مع الفنان عادل إمام، وتسأل وقتها العديد من النجوم حول إمكانية تهديد محمد هندي لنجومية الزعيم عادل إمام وسحب البساط منه في الكوميديا.
وأبدت الفنانة نادية لطفي، رأيها في هذه المقارنة في حوارها مع جريدة الجيل 1999، واعتبرت ذلك من قبيل الشُح الثقافي والصلع الفكري، معربة عن غضبها من  حصر المقارنة بين "هنيدي" و"الزعيم"، قائلة: "مصر فيها 66 مليون بني آدم، هل ضاقت على عادل إمام والولد الصغير اللي اسمه هنيدي، السينما لازم تقبل التنوع ولازم يبقى فيه نجم واتنين وعشرة وعشرين".
وعادت بالذاكرة لتوضح أن الأجيال من الفنانات أمثال فاتن حمامة وشادية وهند رستم، كن يعملن دون أن تُعقد المقارنات بينهنّ.


نادية لطفي: أنا هطوع وأضرب عادل إمام بالرصاص

 

ومثّلت المقارنة بين "هنيدي" وعادل إمام، بالمقارنة بين "الأسانسير" و"الأتوبيس النهري" ثم قالت: "وبعدين عادل إمام اتعبط هو كمان، لو التفت إلى المقارنة التي يعقدونها بينه وبين "هنيدي".
وأكدت نادية لطفي وقتها نازحة: "ولو تأثر عادل إمام بهذه المقارنة أنا هاتطوع وأضربه بالرصاص".

الفنانة نادية لطفى عادل إمام بالقتل إطلاق الرصاص قتل عادل امام محمد هنيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

قيدوه بالسلاسل.. قرار عاجل ضد محام ومدير شركة ومحاسب متهمين بتعذيب مواطن

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

عقب ظهوره المفاجئ.. قصة 216 ساعة اختفاء للاعب إنبي| وهذا لغز زوجته والسائق

ادعولها.. هنا الزاهد تعلن إجراء والدتها عملية جراحية

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

ترشيحاتنا

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

جهود مصر لن تتوقف| طريق جديد لحل الأزمة السودانية ووقف إطلاق النار

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

الخارجية الأمريكية: بلينكن يرغب في زيارة الصين

أحمد موسى يكشف سبب زيارة وزير الخارجية إلى تشاد.. فيديو

منتخبات العالم تتنافس على ودية مع الفراعنة| مصر تفاضل بين البرازيل والمغرب لمواجهة يونيو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند لهذا السبب.. أجرأ إطلالات زوجة أحمد سعد

الصحة العالمية تحذر من تناول الأرز يوميا .. اعرف السبب

أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

فيديو

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

قطعوا أنفاسه بسلك الشاحن .. تفاصيل محزنة في قضية علي

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ