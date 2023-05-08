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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البرهان: الوضع مستقر في جميع الولايات عدا الخرطوم

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إن مداخلته في قناة القاهرة الإخبارية فرصة طيبة من أجل أن يتقدم بالشكر والتقدير، للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، ولكل المصريين حكومًتا وشعبًا على استقبالهم للشعب السوداني في محنته.

وأضاف «البرهان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، « الشعب المصري هم ليسوا بغرباء عن السودانيين، وكرمهم واستقبالهم للسودانيين قديم، ففي كل محنة تصيب السودان، هم أقرب للسودانيين، بنحييهم ونشكرهم وليس الأمر غريب عنهم، وليس ببعيد عنهم، لهم الشكر ولهم التقدير»

وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني: « الوضع مستقر في جميع الولايات عدا الخرطوم، لكن هذه القوة الغاشمة الباغية وهي قوات الدعم السريع تحتمي بالمواطنين في مساكن المواطنين، وفي مراكز الخدمات، وفي كل ما يمكن أن يعود بالأمن والأمان على المواطنين، موجودين فيه خشية هجمات القوات المسلحة ، ».

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