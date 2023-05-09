5000 جنيه غرامة.. احذر السرعات الزائدة والسير عكس الاتجاه بقانون المرور

قانون المرور الجديد.. من القوانين الهامة التي خرجت للنور الفترة الماضية وذلك لأهميتها البالغة في احكام السيطرة على الشارع من خلال الحفاظ على النسق المروري، بما يضمن الحفاظ على حياة المواطنين.

تعديلات قانون المرور الجديدة جاءت بهدف الحرص على حياة المواطنين عبر فرض ضوابط على سائقي المركبات من شأنها تقليل عدد الحوادث والتي يروح فيها العديد من الضحايا، وهو ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق عليها بعد خروجها مباشرة من مجلس النواب.

ضبط قانون المرور الشارع المصري

ضبط قانون المرور الجديد النسق المروري في الشارع المصري، عن طريق فرض عدد من العقوبات سواء بالحبس والغرامة وذلك لمخالفي أحكامه وقواعده، مثل تجاوز السرعة المقررة أو السير عكس الاتجاه.

عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق

العقوبات التي فرضها قانون المرور جاءت مختلفة ومحددة لكل فعل على حسب جسامته، حيث عاقب القانون مرتكبي الأفعال التالي ذكرها بغرامة تبدأ 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه وهي:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

عقوبة السير عكس الاتجاه

كما وضع قانون المرور غرامات تصل إلى 5000 جنيه ولا تقل عن 1000 جنيه حال ارتكاب السائق مخالفة السير عكس الاتجاه.

وقع قانون المرور عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى.

- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة).

- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق.

- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.

- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.

- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها غرامات مالية على المخالفات المرورية.