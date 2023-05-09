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رئيس التحرير
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جامعة حلوان: برامج تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. والسيد قنديل: نعمل على تقديم تعليم بجودة عالية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان :  برامج تدريبية لتدريب و تأهيل الطلاب لسوق العمل 

السيد قنديل : نعمل علي تقديم تعليم بجودة عالية 

آداب حلوان : برامج تدريبية بمركز اللغات لتنمية مهارات الطلاب 

 

تقدم مراكز جامعة حلوان العديد من البرامج التدريبية للطلاب بهدف تنمية المهارات و تأهيلهم لمواجهة التطور التكنولوجي و متطلبات سوق العمل ، و من أهم مراكز جامعة حلوان التدريبية مركز اللغات بكلية الآداب و مركز تدريب المدربين Tot . 
 

وصرح  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  أن مركز اللغات للأغراض المتخصصة  و مركز التدريب بحلوان من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين في تعلم لغات جديدة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع، في الحصول على التعليم بجودة عالية في مجال تعليم اللغات الأجنبية والترجمة، والمساهمة في إعداد الطلاب وإمدادهم بالمهارات لمواجهة تحديات سوق العمل.

أوضحت  مها حسنى عميد كلية الآداب  أن مركز اللغات بالكلية يقدم العديد من البرامج التدريبية  بهدف تنمية مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم ، وتابعت عميد كلية الآداب انه  تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.

كما  أن الدورات التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المتدرب، والحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل وذلك من خلال تطوير مهارته اللغوية .

وقد أكد الدكتور شادى الكردى مدير مركز اللغات بحلوان  أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات جامعة حلوان في التطوير المستمر والوصول لمعايير الجودة العالمية، مبينا أنه
على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وسوف يتم الاعلان عن بدء الدورة فور اكتمال العدد.

 

وكشف مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان أن هذه الدورات والبرامج التدريبية تشمل :

دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل
دورات تدريبية في جميع اللغات الأجنبية
دورات تدريبية فى العلوم الإنسانية بالإضافة
دورات تدريبية  في اللغة العربية لغير الناطقين بها
كما كشفت إدارة المركز انه يتم تقديم العديد من الخدمات الأخرى غير الدورات التدريبية للطلاب و الباحثين وتشمل :
خدمة الترجمة المعتمدة للمستندات للغة العربية وإليها
إجراء امتحانات تحديد المستوي في اللغات الأجنبية  المختلفة مثل امتحان اللغة الأكاديمي المؤهل للالتحاق بالدراسات العليا  (التويفل)

كما نوهت إدارة مركز اللغات بجامعة حلوان انه على الطلاب الراغبين فى الحجز والاستعلام  عن الدورات التدريبية التى يقدمها المركز سرعة التوجه لمبني  المركز بكلية الآداب و تقديم المستندات والرسوم المطلوبة و التى تشمل صورة بطاقة الطالب .

و تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان دورة تدريبية في التنمية البشرية تحت عنوان: “تدريب المدربين TOT.. إدارة الموارد البشرية HRM”، وذلك تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان،  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إشراف  الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية، الأستاذ ياسر محمد مدير وحدة برامج التنمية البشرية.

وتتضمن الدورة التدريبية التي تعقد بعنوان “تدريب المدربين TOT مناقشة مجموعة من المحاور حول مفهوم ومميزات العملية التدريبية، فلسفة التدريب، والفرق بين التدريب والتعليم، ومهارات الاتصال الفعال، وتصميم وإعداد الحقيبة التدريبية، وكيفية إعداد المادة العلمية، أساليب التدريب، مهارات الألعاب التدريبية، فنون العرض واللقاء، وإدارة الجلسات التدريبية، وأساليب التدريب، وانماط الشخصيات، وعلاج الخوف والقلق وعلاج الأفكار الهدامة، والتفكير الإبداعي وتصميم البرامج التدريبية.

آداب حلوان البرامج التدريبية التطور التكنولوجي Jobs Education

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