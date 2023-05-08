عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد

صدى البلد

عقد الاجتماع الفني لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات التي تقام بالنادي الأهلي اليوم الإثنين بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، لتوضيح الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة.

عقد الاجتماع الفني للبطولة بحضور خالد العوضي مدير البطولة، ومدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، ومن الاتحاد الإفريقي كل من دوجبو ياووفي أمين الصندوق، ويزيد سعادي رئيس لجنة المسابقات، ومامادو ديابات رئيس لجنة الحكام، وأسيميان نويل سكرتير الاتحاد، وسامح جورج مراقب البطولة.

وكشف الاجتماع الفني عن مجموعات البطولة، بعد انسحاب فريق فاب الكاميروني، والتي جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى (رجال): 
الزمالك (مصر) – وداد سمارة (المغرب) - جي إس كي (الكونغو الديمقراطية) – فانز (الكاميرون) – ريد ستار (كوت ديفوار).

المجموعة الثانية (رجال): 
الأهلي (مصر) – سبورتنج (مصر) – رجاء أغادير (المغرب) – كيركوس (إثيوبيا).

المجموعة الأولى (سيدات): 
بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات): 
أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (إثيوبيا) – النواصر (المغرب).

ووفقًا لنظام البطولة يتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة للدور ربع النهائي، وذلك على مستوى الرجال والسيدات، على أن يلعب أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، بينما يلعب خامس المجموعة الأولى مع خامس المجموعة الثانية، لتحديد المركزين التاسع والعاشر.

يلعب الخاسرون في مباريات الدور ربع النهائي بعضهم أمام بعض، بواقع مباراتين لفرق الرجال، ومثلهما لفرق السيدات، على أن يلعب الفائزون من هذه المباريات لتحديد المركزين الخامس والسادس، بينما يلعب الخاسرون لتحديد المركزين السابع والثامن.

ويتأهل الفائزون لمباريات الدور نصف النهائي، ثم يتأهل الفائزون في نصف النهائي إلى المباراة النهائية على مستوى الرجال والسيدات، بينما يلعب الخاسرون على المركزين الثالث والرابع.

 

الاجتماع الفني لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات بالنادي الأهلي النادي الرئيسي بالجزيرة خالد العوضي ومدحت البلتاجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

انتصار روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء على باخموت

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

قيدوه بالسلاسل.. قرار عاجل ضد محام ومدير شركة ومحاسب متهمين بتعذيب مواطن

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف تصميم هاتف هواوي Mate 60 الرائد

ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة مدوية بشأن هروب زيلينسكي من أوكرانيا

ننشر جدول الأسبوع الأول من الجلسات العلنية للحوار الوطني

جنوب السودان: نسعى إلى وقف إطلاق النار بالخرطوم بالتنسيق مع مصر

تشتري ايه بـ 500 الف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر

أمريكا: السعودية من أهم الشركاء في المنطقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبل دعم وتطوير الحرف اليدوية في احتفالات ثقافة الدقهلية بعيد العمال

أهمها عصير البطاطس.. مشروبات خارقة تعالج قرحة المعدة

مشروبات خارقة تفتت حصوات الحالب

بدون بطانة..رانيا يوسف تثير الجدل بسب تصميم فستانها الأخير|شاهد

فيديو

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

قطعوا أنفاسه بسلك الشاحن .. تفاصيل محزنة في قضية علي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ