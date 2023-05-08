عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شركة بيراميدز : رفع الطاقة الإنتاجية إلى 30 ألف إطار يوميا

المهندس إبراهيم جودة،
المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز

وجه المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز للإطارات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته في التوجيه لحل مشكلة المصنع، قائلا إن المصنع ينتج مقاسات معينة من الإطارات للدراجات النارية والجرارات الزراعية.

وأضاف "جودة"، خلال مكالمة هاتفية، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه من المستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 30 ألف إطار يوميا حتى نهاية العام الجاري، بينما ينتج المصنع حاليا 10 آلاف إطار.

وأشار إلى أن رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من شأنه زيادة عدد العمالة لتصل إلى 3800 عامل بينما حاليا 1500 عامل، وهناك مفاوضات جادة بإنشاء مصنع إطارات للنقل الخفيف والسيارات الملاكي في مصر، والدولة تسير لوجود صناعة دعم الاقتصاد المصري ولها تأثير إيجابي أمام المستورد.

وأوضح أنه بجانب مشروع مصنع الإطارات، يوجد أيضا مشروع لإنتاج المواد الخام ليكون هناك فارق تكلفة للإطار أمام المنتج المستورد في السوق من 30 إلى 40 %.

الإعلامية قصواء الخلالي الإقتصاد المصرى الجرارات الزراعية الطاقة الانتاجية المهندس إبراهيم جودة المساء مع قصواء برنامج في المساء مع قصواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا وإزالة العقوبات

انتصار روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء على باخموت

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

ترشيحاتنا

عمرو يوسف: سعادتي كبيرة حينما أحول السيناريو لشيء حقيقي

بيان عاجل من روسيا بشأن قرار زيلينسكي بالاحتفال بيوم النصر 8 مايو

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

الصين تحذر العالم: مخاطر فيروس كورونا مازالت قائمة والوضع الوبائي غير مستقر

المصري يفوز على بترول أسيوط 3-1 ويتأهل لدور الـ 16 لبطولة كأس مصر

عمرو أديب: مش عايزين مدام مديحة تقف قدام أي مستثمر اليومين دول.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تعب .. 6 خطوات تجعل شغل البيت أسهل وأسرع

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

بألوان مبهجة..زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار في تركيا

سبل دعم وتطوير الحرف اليدوية في احتفالات ثقافة الدقهلية بعيد العمال

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ