رئيس شركة بيراميدز : رفع الطاقة الإنتاجية إلى 30 ألف إطار يوميا

وجه المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز للإطارات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته في التوجيه لحل مشكلة المصنع، قائلا إن المصنع ينتج مقاسات معينة من الإطارات للدراجات النارية والجرارات الزراعية.

وأضاف "جودة"، خلال مكالمة هاتفية، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه من المستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 30 ألف إطار يوميا حتى نهاية العام الجاري، بينما ينتج المصنع حاليا 10 آلاف إطار.

وأشار إلى أن رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من شأنه زيادة عدد العمالة لتصل إلى 3800 عامل بينما حاليا 1500 عامل، وهناك مفاوضات جادة بإنشاء مصنع إطارات للنقل الخفيف والسيارات الملاكي في مصر، والدولة تسير لوجود صناعة دعم الاقتصاد المصري ولها تأثير إيجابي أمام المستورد.

وأوضح أنه بجانب مشروع مصنع الإطارات، يوجد أيضا مشروع لإنتاج المواد الخام ليكون هناك فارق تكلفة للإطار أمام المنتج المستورد في السوق من 30 إلى 40 %.