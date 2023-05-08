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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاتصالات: الذكاء الاصطناعي بدأ منذ 60 عاما وانتشر في الـ 20 سنة الأخيرة

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور أحمد طنطاوي، المشرف على مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي متقدمة للغاية وقدرتها أكبر من أشياء أخرى، ولكن نستطيع التحكم فيه، وكل آلة مهما كانت لا تعمل إلا بواسطة الإنسان من خلال البرنامج وبالتالي لا تتصرف من نفسها.

وأضاف "طنطاوي"، خلال لقاء عبر تطبيق "زووم "، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن سبب اختراع الكمبيوتر كان في الأساس لمعالجة البيانات مثل التعداد السكاني، ولكن تطور بعد ذلك بحيث يحسب الحسابات.

ولفت الى أن الذكاء الاصطناعي ظهر منذ 60 عاما، وبرمجته تختلف عن برمجة الحسابات العادية، فالبرمجة العادية تعتبر برمجة سلسلة من الأوامر للماكينة، بينما الذكاء الاصطناعي لم ينفع معه هذه الطريقة، وبالتالي ظهرت أفكار أخرى له، والتي ظهرت منذ حوالي 20 سنة تقريبا.

أحمد طنطاوي إتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإعلامية قصواء الخلالي الإتصالإت وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي برنامج في المساء مع قصواء

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