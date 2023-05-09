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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي عزبة أبوصميدة بالشرقية يستغيثون بالمسئولين لإنشاء كوبري مشاة بطريق الصالحية الجديدة

صدى البلد

استغاث أهالي قرية عزبة أبو صميدة التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، فى رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس " التى يقدمها موقع صدى البلد ، إلى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وإلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يطالبون فيها بسرعة إنشاء كوبري مشاة يربط بين جانبي القرية، خاصة لتوسط الطريق التابع للهيئة العامة للطرق والكباري السريع والرابط بين الصالحية الجديدة والقديمة، مما يعرض أهالي المنطقة للخطر.


وقال شريف غازي عيسى، من أهالي القرية، في رسالته :  إن العزبة بها قرابة الـ 50 منزلا وأسرة، وعلى الجانب الآخر من الطريق تقع مدرسة الربان عمر صميدة، مما يعرض الأطفال لخطر الحوادث نظرا لأن الطريق السريع الرابط بين الصالحية الجديدة والصالحية القديمة من الاتجاهين".


وأضاف أنهم سبق وتقدموا بعدد من الطلبات إلى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لإصدار تعليماته بإنشاء كوبري مشاة لخدمة الأهالي وحفاظا على أرواح الأطفال، وإلى الآن لم يتم إصدار قرار مبشر لأهالي القرية.


وأشار: أنه تم تقديم طلب لإنشاء كوبري مشاة لخدمة أهالي عزبة أبوصميدة، وكان الرد أنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكباري لدراسة الموضوع والإفادة، وإلى الآن لم ترد أي استجابة.


وناشد الأهالي المسئولين بمحافظة الشرقية ووزارة النقل سرعة إنشاء كوبري مشاة حفاظا عليهم وعلى أرواح أبنائهم، خاصة لكونهم معرضين إلى خطر وقوع حوادث.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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