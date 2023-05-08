رئيس فاجنر: قتال عنيف في باخموت.. وبدأنا في تلقي ذخيرة

قال يفحيني بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم الإثنين، إن البيانات الأولية أفادت بأن قواته بدأت تتلقى الذخيرة التي تحتاجها، مشيرًا إلى وجود قتال عنيف في مدينة باخموت شرق أوكرانيا.

وقالت فاجنر في رسالة صوتية نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: "تقدمت المجموعات اليوم لمسافة أقصاها 130 مترا، القتال العنيف مستمر لكن المجموعات تواصل التقدم".

وأضافت: "وفقا للبيانات الأولية، بدأنا نتلقى الذخيرة، لم نرها (بعد) في الممارسة العملية".

من جانب آخر تعهد الرئيس الأوكراني الاثنين، بهزيمة روسيا "تمامًا، كما هزم" النازيون، عشية الاحتفالات في موسكو بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث قال في خطاب على مواقع التواصل الاجتماعي: "سيتم هزيمة كل الشر القديم الذي تعيده روسيا الحديثة بنفس الطريقة التي هُزمت بها النازية".

جاء ذلك بعد هجوم ليلي روسي آخر، تم خلاله إسقاط أكثر من ثلاثين مسيرة تحمل متفجرات فوق كييف ومقتل مدنيين اثنين في منطقتي أوديسا و زابوريجيا.

يأتي ذلك، في وقت قال فيه الجيش الأوكراني إن الجيش الروسي فقد 100 ألف عنصر في باخموت خلال الأشهر التسعة الماضية.

وقال الكولونيل سيرهي تشيريفاتي المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية للجيش الأوكراني، في تصريحات نقلتها وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية للأنباء، إن "هذه الحسابات تقديرية. وأنا متأكد أن التحقق أكثر سيظهر فقط زيادة في هذا الرقم."

وكشف أنه في اتجاه باخموت، "شن الغزاة 415 ضربة صاروخية ومدفعية على مدار اليوم الماضي".