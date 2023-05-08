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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ماذا تفعل المجموعة العسكرية في إفريقيا؟! صحيفة أمريكية تكشف تورط “فاجنر” الروسية بأحداث السودان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف تقرير نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، عن امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية، معلومات تتعلق بتورط مليشيات فاجنر الروسية في الأحداث الدائرة في السودان.

وأشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين شاركوا في الأشهر الأخيرة في محادثات مع مسؤولين في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ورواندا وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية لتبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية المتعلقة بفاجنر. 

وأوضحت أنه مع توسيع المنظمة شبه العسكرية الروسية ، مجموعة فاغنر ، وجودها في البلدان الأفريقية ، تضغط إدارة بايدن بأحد تكتيكاتها الثمينة، عبر ​​مشاركة المعلومات الاستخباراتية الحساسة مع الحلفاء في إفريقيا في محاولة لإثناء الدول عن الشراكة مع هذه المجموعة.

تحركات فاجنر الأخيرة شملت السودان

ووفقا لما كشفته الصحيفة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم الآن بنشر التكتيكات الجديدة الخاصىة بقوات فاجنر المسلحة كجزء من حملة أوسع لمنع موسكو من الحصول على موطئ قدم اقتصادي وعسكري في دول إفريقيا، بما في ذلك تلك التي عملت سابقًا مع واشنطن، وذلك وفقًا لمقابلات مع أربعة مسؤولين أمريكيين على دراية بهذا الجهد.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة شاركت بالفعل في الأشهر الأخيرة معلومات استخباراتية تتعلق بخطة فاجنر المزعومة لاغتيال رئيس تشاد وكذلك محاولاتها الوصول إلى مواقع استخراج الموارد الطبيعية الرئيسية والسيطرة عليها في دول مثل السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى ، من بين مبادرات أخرى.

وقال المسؤولون إن الهدف هو تسليط الضوء على المسؤولين الأفارقة كيف من المرجح أن يؤدي العمل مع فاجنر إلى نشر الفوضى على المدى الطويل على الرغم من وعودها بإحلال السلام والأمن في البلدان التي تواجه اضطرابات سياسية وأعمال عنف.

استراتيجية نشر الفوضى 

وتعمل واشنطن على كشف المعلومات التي لديها، وتُظهر للمسؤولين الأفارقة كيف من المرجح أن يؤدي العمل مع فاجنر إلى زرع الفوضى على المدى الطويل على الرغم من وعودها بإحلال السلام والأمن في البلدان التي تواجه الاضطرابات السياسية والعنف.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: "إن أفضل طريقة لمحاربة فاجنر هي الحقيقة، حيث يمكننا العثور على معلومات موثوقة تقوض التأثير الخبيث لـ Wagner ، بالطبع ، نريد أن يعرف المزيد من الناس عنها ، وهذا يشمل شركائنا ، والجمهور.

ووصف المسؤولون الأمريكيون الأربعة ، الذين مُنحوا جميعًا عدم الكشف عن هويتهم للتحدث بحرية عن جهود استخباراتية ودبلوماسية حساسة ومستمرة ، شعورًا متزايدًا بالقلق بشأن غزوات فاجنر في تلك البلدان، حيث تم تفصيل أنشطة فاجنر في إفريقيا بشكل أكبر في العديد من الوثائق التي تم الحصول عليها من داخل إمبراطورية الأعمال الخاصة بـ يفجيني بريجوزين ، زعيم فاغنر.

 وذكرت صحيفة بوليتيكو في وقت سابق بعض تفاصيل تلك الوثائق ، بما في ذلك كيف نشر بريجوزين قواته وشبكته الإعلامية في إفريقيا.

سرية المعلومات

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة غالبًا ما تشارك المعلومات الاستخباراتية - لا سيما مع الحلفاء القدامى في أوروبا - فقد عززت تاريخيًا نهجًا دقيقًا إلى حد ما للكشف عن المعلومات الاستخباراتية في محاولة لحماية المصادر والأساليب، فتبادل المعلومات الاستخباراتية الحالي على فاغنر واسع الانتشار - يمتد إلى بلدان وقارات متعددة - بما في ذلك مع دول لا تقيم الولايات المتحدة تقليديًا علاقات قوية في مجال الاستخبارات.

وتذكر الصحيفة الأمريكية، أنه في الأشهر الأخيرة هناك محادثات قائمة بالفعل بين واشنطن ومسؤولين في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ورواندا وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية لتبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية المتعلقة بفاجنر، حيث تقوم بالضغط دبلوماسيا على المسؤولين في بعض هذه البلدان لتجنب العمل مع فاغنر أو للمساعدة في إقناع الدول المجاورة الأخرى بوقف التفاعل مع المجموعة.

كنوز أفريقيا تمول الحرب الأوكرانية

وتشير بوليتيكو، إلى تخوف المسؤولين الأمريكيين من أن فاجنر قد تستخدم الأرباح التي تجنيها من امتيازات التعدين وعقود العمل الأخرى في إفريقيا لمساعدة جهود الحرب الروسية.

وقال بعض الخبراء إن وصول فاجنر إلى المعادن وقدرتها على تصديرها إلى السوق مبالغ فيه، وأن أرباحها هامشية ومن غير المحتمل أن يكون لها تأثير على ساحة المعركة في أوكرانيا ولكن المسؤولين الأمريكيين جمعوا في الأسابيع الأخيرة معلومات استخبارية محددة تتعلق بمحاولات فاجنر لاستخدام علاقاتها الدولية، بما في ذلك تلك الموجودة في إفريقيا، للمساعدة في دعم قتالها في أوكرانيا.

وفي فبراير، التقى موظفو فاجنر مع جهات اتصال تركية لشراء أسلحة ومعدات من تركيا لجهود فاجنر في مالي وأوكرانيا ، ووفقًا لتقرير استخباراتي للإشارات مدرج في إحدى الوثائق التي يُزعم أن تيكسيرا سربتها، ويقول قسم آخر من تلك الوثيقة إن الولايات المتحدة جمعت معلومات استخباراتية تُظهر أن الرئيس الانتقالي في مالي قد فكر أيضًا في الحصول على أسلحة من تركيا نيابة عن فاجنر.

الوعد يفى بالغرض .. فاجنر باقية في باخموت 

وفيما يخص وضع قوات فاجنر بعد إعلان انسحابها من مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة، من المفترض أن تتلقى قوة المرتزقة الروسية فاجنر، وفقًا لتصريحاتها الخاصة، الذخيرة والتعزيزات المطلوبة من موسكو، وقال رئيس فرقة فاجنر، يفجيني بريجوزين، يوم الأحد على قناة Telegram التابعة لخدمته الصحفية: "تلقينا وعدًا بالذخيرة والأسلحة حسب الضرورة لمواصلة القتال"، وبالإضافة إلى ذلك، حصل  بريجوزين على حماية خاصة به حتى لا تتعرض وحداته لخطر المحاصرة. في البداية لم تعلق موسكو على هذا.

وقال بريجوزين إن الجنرال سيرجي سوروفكين مسؤول عن تنسيق المرتزقة مع الوحدات النظامية، فهو الشخص الوحيد الذي لديه نجم جنرال يعرف أي شيء عن القتال، ففي الماضي، ألقى بريجوزين مرارًا وتكرارًا باللوم على وزارة الدفاع الروسية في الخسائر الفادحة التي لحقت بقوات المرتزقة التابعة له في باخموت.

وأوضح أنه بسبب نقص ذخيرة المدفعية، فإن الخسائر أثناء اقتحام المدينة كانت أعلى بخمس مرات مما هو ضروري، ولهذا أعلن مؤخرًا انسحاب وحداته من العاشر من مايو، وخلال الليل برر القرار بالخطر الوشيك المتمثل في سحق قواته.

وزعم أن 50 ألف أوكراني قتلوا في معركة باخموت، لكنه في الوقت نفسه اعترف "بعشرات الآلاف" من القتلى والجرحى من جانبه.

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