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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

كان بيأكلنا.. مصطفى خاطر يكشف عن شخص توقع نجاح فرقة مسرح مصر

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر

كشف النجم مصطفى خاطر عن شخص توقع نجاح فرقة مسرح مصر قبل الشهرة .

وقال مصطفى خاطر :" كان هناك  احد اصدقائي توقع لنا النجاح وكان يجلس معنا على المقهى ويدفع لنا ثمن الاكل والمشاريب ".

تابع :" كان له وجه نظر فينا إحنا مكناش شايفنها ولكن بعد النجاح  بقينا إحنا اللي بنصرف عليه".

مسلسل البيت بيتي :


كشف النجم مصطفى خاطر حقيقة عرض الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي خلال هذة الايام .

وقال مصطفى خاطر في تصريح خاص لصدى البلد :" انه بالفعل بدا التحضير للجزء الثاني من 
مسلسل البيت بيتي وسيبدأ تصوير فيه بنهاية شهر مايو المقبل ".


مصطفي خاطر:

استضافت الإعلامية شيرين سليمان، الفنان مصطفى خاطر، عبر برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد.

ورد الفنان مصطفى خاطر، باجابة مفاجئة على سؤال عن موقفه حال تلقيه عروض لـ3 أدوار في أعمال فنية مختلفة مسرح أو سينما أو منصات فأيهما يختار.
وقال ،الفنان مصطفى خاطر: غالبا هيوافق اعملهم مع بعض"، مضيفا ان تفضيله تقديم عمل عبر منصة الكترونية، مقارنة بالسينما والمسرح، لأن المنصة تزداد نجاحا والإقبال عليها في ازدياد والمستقبل لها لذلك يركز عليها .

ولفت الفنان مصطفى خاطر، إلى أن المسرح مختلف عن المسلسل، حيث الأول يمكن فيه الارتجال أما المسلسل غير مسموح من قبل المخرج أو المؤلف، موضحا أن الارتجال يكون في حدود المعقول وما ينفع قوله .

واستطرد أنه فنان كوميدي وهذا تصنيفه في الساحة والناس تعرفت عليه من المسرح، موضحا أن الفنان الكوميدي يكون ذكيا مثل عادل إمام، الذي قدم كل أنواع الفن.

مصطفى خاطر النجم مصطفى خاطر فرقة مسرح مصر

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