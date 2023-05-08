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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفع سقف الديون..الخزانة الأمريكية تكشف عن الحل الوحيد للنجاة من الأزمة المالية

صدى البلد

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، إن عدم الاتفاق على رفع سقف الدين والدخول في حالة العجز سيمثل "ضربة كبيرة" للاقتصاد الأمريكي.

وأكدت الخزانة الأمريكية، أن هناك فجوة كبيرة بين موقف الرئيس وموقف الجمهوريين بشأن مسألة رفع سقف الدين. حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأضافت، الحل الوحيد للحفاظ على وضع جيد للاقتصاد واستمرار النظام المالي الأمريكي هو رفع سقف الدين.

وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن الفشل في رفع سقف الديون الأمريكية قد يكون له عواقب وخيمة.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فبدون اتفاق على زيادة ما في سقف الدين، قد يكون هناك خطر على السيولة المالية بحلول أوائل يونيو.

وفي هذه المرحلة، قد لا تكون الحكومة الفيدرالية قادرة على دفع الأجور والرفاهية والمدفوعات الأخرى.

وبلغ الدين الأمريكي مستوى قياسيًا، إذ تجاوزت الولايات المتحدة الحد الأقصى القانوني للاقتراض، والبالغ 31.381 تريليون دولار، منذ يناير المالضي.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس جو بايدن بزعماء الجمهوريين ليطلب منهم الموافقة على رفع الحد الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار (25.12 تريليون جنيه إسترليني).

ومنذ عام 1960، تدخل الكونجرس 78 مرة لرفع تعريف سقف الديون أو تمديده أو تغييره للسماح للحكومة بتحمل المزيد من الديون.

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