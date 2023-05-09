مطعم شهير يطرد المحجبات .. واقعة تثير الجدل في مصر| تفاصيل

قالت عهود محمد، صاحبة واقعة الطرد من مطعم بسبب الحجاب، إنها كانت تحتفل بعيد ميلادها فى أحد المطاعم، وحجزت لـ 15 فردا هي وصديقاتها، مشيرة إلى صديقاتها المحجبات عددهن 5، ولكنها هي و3 من صديقاتها غير محجبات كن قد وصلن إلى مقر المطعم قبلها.

وسردت" عهود" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة "المذاع على فضائية "إي تي سي" تقديم الإعلامية “إنجي أنور” أن صديقاتها كن قد أتممن الحجز خارج المطعم، وتفاجئن بأن مديري المطعم لا يسمحون للمحجبات بالجلوس فيه، وذلك بعد أن وافقوا لهم على الحجز، وتم إلغاء حجز المحجبات.

وأكملت، أن هذا المطعم يقدم خمورا، وهو من الأماكن التي تمنع الحجاب، مشيرة إلى أنها لم تحتفل بعيد ميلادها؛ بسبب عدم سماح هذا المطعم للمحجبات بالجلوس فيه.