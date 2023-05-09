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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العملة الرئيسية للعالم.. الرئيس المكسيكي يعلن دعمه لـ الدولار الأمريكي

الدولار
الدولار

أعطى الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الدولار الأمريكي، تصويتًا على الثقة، يوم الاثنين، بعد أن سئل عما إذا كان ضعف الدولار قد يحفز التحرك لتنويع احتياطيات المكسيك من العملات الأجنبية.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي 'سنواصل اعتبار الدولار العملة الرئيسية في العالم'.

وأضاف 'لدينا أسبابا كافية لعدم الانتقال إلى عملات أخرى' ، مشددًا على الروابط الاقتصادية 'الوثيقة بشكل متزايد' للمكسيك مع الولايات المتحدة.

تعد الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر شريك تجاري للمكسيك ، حيث تم دمج الاقتصادين بشكل وثيق على مدى عقود في قطاعات تتراوح بين الطاقة والسيارات والزراعة.

ظل الدولار ضعيفًا مقابل معظم نظرائه الرئيسيين يوم الاثنين مع استمرار المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيوصي البنك المركزي بتنويع احتياطيات المكسيك من العملات الأجنبية ، قال لوبيز أوبرادور إنه 'حتى مع حدوث أزمة مالية في المستقبل ، سيظل الدولار أهم عملة في العالم'.

على الرغم من المخاوف بشأن الركود ، ساعدت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على دفع البيزو المكسيكي يوم الجمعة إلى أقوى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 2017.

تأتي تصريحات الرئيس المكسيكي عقب تعليقات من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ، زميل يساري ، أعرب فيها عن دعمه لبديل للدولار الأمريكي للتجارة في ظروف معينة بما في ذلك داخل أمريكا الجنوبية.

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