السياحة على مائدة الحوار الوطني.. أوراق مهمة يكشفها خبراء عن القطاع

بدأ الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، الذي يعتبر التزاما من الدولة بتعهداتها المسبقة، وحرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن، ولتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات، ويؤكد عزم القيادة السياسية في إيجاد حلول جذرية لجميع القضايا والمشكلات، وتتويج جهود أعضاء مجلس الأمناء إيمانًا منهم بتحمل المسؤولية في رسم معالم المرحلة المقبلة، وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.

وفى إطار ذلك يرصد صدى البلد اراء أهل القطاع السياحي وصنايعيته لتكون خريطة طريق أمام لجنة السياحة بالحوار الوطني فى السطور القادمة .

قال خيري محمد رئيس لجنة تسيير غرفة شركات السياحة فى أسوان ، أن الخريطة السياحية فى مصر يجب ان تشهد تطور في كثير من المناحي فى ظل تنوع المنتج السياحي المصري بالإضافة إلى التركيز على منتج السياحة البيئية والصحراوية و الاثرية .

صالات إضافية بمطار أسوان

أوضح خيري لـ"صدى البلد" ، أن مطار أسوان يجب أن تتسع طاقته الاستيعابية للسياحة القادمة إليه خاصة الطيران العارض الشارتر ، من نواحى كثيرة يحتاج الى اضافة صالات جديدة حتى يستوعب أكبر قدر من السياحة ، يعقبها جلب الشركات السياحية السياح بأعداد تلائم الاستراتيجية الخاصة بتحقيق 30 مليون سائح فى العام .



أسوان ترانزيت أفريقيا

طالب باستغلال مطار أسوان ترانزيت لجميع المسافرين والقادمين من أفريقيا ، والتى تشهد التجربة في تركيا نجاح في ذلك ، مؤكدا اسوان يجب أن تستثمر سياحيا بشكل قوى وتسخير كافة امكانيتها في خدمة السياحة الثقافية.

تطوير الطرق

أكد أن ربط الطرق بين أسوان و الغردقة و مرسي يجب النظر إليه ، ويحتاج الى تطوير يلائم حركة السياحة المستجلبة وهي الأهم لتحقيق سياحة اليوم الواحد ، والعمل بشكل أسرع فى توسعة طريق ابوسمبل المزدوج ، وإتاحة خدمات لوجستية على جانبي الطريق من محطات بنزين ومطاعم وبازارات.

أسوان مرسى علم - أسوان الغردقة فى حالة تحتاج رفع كفاءة لتوفير وقت الوصول والسفر والتى تحد من الحراك السياحي ، بالإضافة الى تمهيد الطرق الداخلية ، اعلن ان أكتوبر القادم ينطلق مؤتمر السياحة العلاجية في أسوان ، مثال حى الآغا خان الشهير والذي شفي في رمال أسوان كمثال حى لنجاح السياحة العلاجية.

استغلال بحيرة ناصر سياحيا

وحول آلية الترويج لإنعاش خريطة مصر السياحية وتطويرها ، إقامة الفعاليات العالمية منها مهرجان سباق الهجن ، و استغلال بحيرة ناصر التى لم يستغل حتى 1% منها سياحيا، وعلينا استثمارها في مسابقات الصيد والألعاب المائية .



قال محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، إن الخريطة السياحية في مصر أجري عليها عدة تحديثات، أبرزها اكتشافات أثرية متتالية والتوجه نحو الاستثمار السياحي، إضافة إلى تطوير المناطق الأثرية، مشيرا إلى مفهوم التنمية المستدامة والدور المجتمعى لصناعة السياحة التى تحولت من خدمة تقدم إلى صناعة تستحق أن تكون جزءا من الحوار الوطنى.

وأكد “عثمان” لـ"صدى البلد"، أن خلق حالة من التواصل الاجتماعى والمجتمعى ما بين صانع القرار السياحى سواء متمثلا في الدولة أو المستثمر وعلاقته بالمجتمع لها دور هام، لافتا إلى أن الخريطة السياحية تتغير جغرافيا، فهناك مقاصد سياحية مختلفة وجديدة تحتاج إلى تواصل تحت باب التنمية المستدامة، إضافة إلى إحداث حالة من التصالح بين المجتمع المدنى المحيط بالمقصد السياحي والمقصد السياحي نفسه للحفاظ عليه وترويجه.

حوار سياحي مجتمعي

وأوضح رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، أننا نحتاج إلى عقد حوار مجتمعى لكل مقصد سياحي "مدينة أو محافظة" بشكل منفرد لخلق نوع من التوائم والتوافق لوضع الرؤية الصحيحة للقطاع، مؤكدا أن الصعيد جزء هام للمنظومة، وصناعة السياحة في صعيد مصر متمثلة في قنا والاقصر وأسوان تمثل موقعا استراتيجيا هاما.

وأشار إلى ضرورة إجراء ممارسات سياحية على أرض الواقع للحوار الوطني، قائلا إن لكل مقصد سياحي احتياجاته المجتمعية، لخلق نوع من التناغم وتختلف احتياجات السياحة الثقافية عن نظيرتها الشاطئية، اضافة الي اختلاف وتنوع المدن السياحية التى بها نشاط ثقافي.

فتح المناطق الأثرية المغلقة

وطالب بنظرة سريعة لـ الأقصر وأسوان تتعلق بالبنية التحتية السياحية، موضحا أن صرفت الدولة 620 مليون جنيه لإنارة المناطق الاثرية في البر الغربي، مطالبا بإعادة فتح مناطق أثرية مثل وادى الملوك وحتشبسوت ورمسيوم وهابو فهي أفضل 4 مناطق أثرية في البر الغربي.

النظر لـ مطار الأقصر و الكورنيش والمرسي

وتساءل بالنظر إلى حالة مطار الأقصر، هل يستطيع ان يوائم التدفقات السياحية الحالية الاجابة ؟ لا بالطبع ، متابعا هل حالة المطار اللوجوستية تستطيع ان تتحمل هذا الحراك السياحي؟ لا ، إضافة الي النظر الي كورنيش الاقصر تلك الايقونة الجميلة التى افتتحها الرئيس السيسي لا يجب ان تترك هكذا ليكون فى حالة يرثي لها ، بعد ان كانت تحسن التجربة السياحية ، المرسي الذى تستخدمة المراكب السياحية للاقصر اصبح في حالة يرثي لها .

تآكل الفنادق الثابتة

وبالنظر الى الخدمات المحيطة بالمناطق الاثرية أعرب عن أمنياته ، ان تجتمع لجنة الحوار الوطنى لسماع اهل السياحة في اسوان و الأقصر ، وتتولي الدولة البحث عن الاستثمار لبناء الفنادق الثابتة التى تآكلت في المدينة ، معربا عن تفاؤله بوجود حوار وطنى يسمع ويطرح ويناقش أوجاع السياحة.

أنهى حديثة قائلا : ملف التدريب يجب الا يقتصر على العاملين في الفنادق وشركات السياحة، ويجب ان يطال رجل الشارع الذى يتعامل مع السائح مثل "رجل الحنطور والمركبية " مؤكدا أن صناعة السياحة الثقافية تستطيع ان تقود الاقتصاد خاصة ان السياحة قدمت 18 مليار دولار للخزينة العامة للدولة العام الماضي.

قال محمد الشناوى عضو لجنة السياحة بالحوار الوطني عن حزب حماة وطن، إننا عقدنا اجتماعات ضمت كوادر تمتلك رؤية لتطوير القطاع السياحي من العاملين بالسياحة والطيران إضافة إلى المرشدين السياحيين للخروج برؤية ونقاط هامة نحو تعظيم الاستفادة من سياحة مصر ومقوماتها السياحية.



أوضح عضو لجنة السياحة بالحوار الوطني لـ"صدى البلد" أنه خلال أيام ستنعقد جلسات لجنة السياحة بـ الحوار الوطنى، مشيرا إلى تبنى الدولة استراتيجية سياحية حتى 2030 لجذب 30 مليون سائح بدخل من العملة الصعبة بقيمة 30 مليار دولار، وهو حقنا أن نحظى بأكبر عدد من السياح، لكن هناك بعض التحديات الواجب الدخول في نقاش جاد للوصول إلي ذلك الرقم.

160 نقطة هامة

أشار عضو لجنة السياحة بالحوار الوطني عن حزب حماة وطن، إلى أن هناك 160 نقطة هامة سيتم طرح أبرز التحديات مثل زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق والطيران، وتطوير المطارات إضافة إلى منهج خاص بسلوكيات التعامل مع السائح يدرس في المدن السياحية.

إزالة أى معوقات تواجه السائح

وأكمل: “إن من المقترحات التى سنقدمها إزالة أى معوقات تواجه السائح في الشارع أبرزها في تعامله مع البازارات السياحية وسائقي التاكسي ووضعنا معالجات هامة بناء على تجارب وخبرات ليست وليدة اليوم بعد الرجوع بمقارنات مع دول سياحية أوروبية على غرار فرنسا وإسبانيا”.

وأفاد عضو لجنة السياحة بالحوار الوطني بأن حوكمة البنية التحتية للسياحة، عنصر هام على أجندتنا عبر دعم مراقبة نشاط وأداء ومستوى السياحة فى مصر، إضافة إلى الحكومة بأسلوب رشيد لرفع كفاءة وجودة الخدمة الفندقية التى تحقق المنافسة السياحية.

دمج الشقق السياحية في المنظومة

ولفت عضو لجنة السياحة بالحوار الوطني إلى أنه لدينا رؤية منظمة بداية من وصول السائح إلى المطار وتعاملاته مع الموظفين والجوازات حتى إقامته في الفندق وبرنامجه السياحي، على أن نعزز الطاقة الاستيعابية للفندقة في مصر عبر دمج الشقق السياحية في منظومة السياحة لتعظيم العائد لتنفيذ استراتيجية الـ 30 مليون سائح.

خطة لإسعاف القطاع

وتابع عضو لجنة السياحة بالحوار الوطني أن رؤيتنا تتضمن خطة عاجلة لإسعاف القطاع السياحي للوصول بالأرقام السياحية إلى 30 مليار دولار سنويا، في ظل تنوع المنتج السياحي المصري ما بين الشاطئ والأثري والاستشفائية، تتضمن الاهتمام بسياحة النزل البيئي "الصديق للبيئة"، على غرار المنتج السياحي في سيوة، واستغلال الصحراء والمدن المطلة على البحار ، والمسارات الهامة على رأسها مسار العائلة المقدسة.

شارع سياحي

أضاف أننا ننسق مع صندوق التنسيق الحضاري بكل محافظة سياحية ستنطلق بدايته من البحر الأحمر لعمل شارع في كل مدينة سياحية بشكل حضاري تراثي يبرز الطابع السياحي والبيئى للمدينة ويكون مقصدا سياحيا ومزارا للسائحين.