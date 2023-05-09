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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خد منها التليفون .. طالبة تعتدي بشكل صادم على معلمها في أمريكا

خد منها التليفون..طالبة
خد منها التليفون..طالبة تعتدي بشكل صادم علي معلمها في أمريكا

وثق مقطع فيديو لحظات صادمة تسببت فيها طالبة في هروب معلمها من داخل فصل مدرسة “أنطاكية الثانوية” بمدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية

يظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، المعلم يهرب من الطالبة بينما تطلب منه إعادة هاتفها المحمول، مكررة وهي تصرخ: “اعطني هاتفي”. 

وبمجرد خروج المعلم الأمريكي من الفصل وبينما تتبعه الفتاة بعدم مبالاة قامت برش “اسبراي فلفل” على عينه مرتين ممن تسبب في سقوطه بالأرض على ركبتيه صارخا: “مجنونة”. 

وأوضحت التقارير أن المعلم أخذ هاتف الطالبة لأن تركيزها كان مع الرسائل النصية، كما كانت تبحث في “جوجل” عن إجابات بشأن واجبها المدرسي". 

ردود الأفعال 

وبينما انقسم باقي الطلاب بين ساخر ومندهش، علق ناشر مقطع الفيديو الرسمي بإن المعلم نفسه تعرض للكم في وجهه من قبل طالب في المدرسة قبل شهرين.

وكانت من بين التعليقات على مقطع الفيديو الذي يوثق اعتداء صادما على معلم بأمريكا: “يجب أن تُتهم الطالبة بالاعتداء وتعاقب بالطرد”، “يجب على الآباء والأمهات أن يتحملوا نتيجة عدم تربية أطفالهم”، "في أي وقت يمكن للمدرسين رفع دعوى قضائية ضد المناطق التعليمية التي لا توفر ظروف عمل آمنة لعملهم؟". 

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لحظات صادمة ناشفيل ولاية تينيسي الأمريكية مندهش الطالبة المحمول الثانوية

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