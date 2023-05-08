عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تنهي الصين الحرب الأوكرانية بعد سنة من الدمار والرعب؟

مسئولون صينيون
مسئولون صينيون

في غضون بضعة أشهر فقط، تحول المسؤولون الأمريكيون من تحذير بكين تقديم دعم مادي للحرب الروسية في أوكرانيا إلى الاعتراف بوجود دور للصين تلعبه في التوسط في محادثات السلام، وفق ما ذكرت صحيفة فويس أوف أمريكا.
في 24 فبراير ، وهو اليوم الذي كشفت فيه الصين عن اقتراح السلام المكون من 12 نقطة، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن عن شكوكه في الاقتراح، خلال تصريحات له أمام الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.

قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بعد مرور عام على حرب  روسيا على أوكرانيا: "لا ينبغي لأي عضو في هذا المجلس أن يدعو إلى السلام بينما يدعم الحرب الروسية على أوكرانيا ".

بحلول 3 مايو ، أقر بلينكين علنًا أنه من الممكن أن يكون للصين دور "مفيد للغاية" لتلعبه في محادثات السلام.

قال محللون ومسؤولون أمريكيون سابقون لـلصحيفة، إن التحول في اللهجة الأمريكية هو جزئيًا رد على حلفاء واشنطن الأوروبيين، الذين ينظرون إلى الرئيس الصيني شي جين بينج باعتباره الزعيم الوحيد المحتمل الذي يمكنه التأثير على تفكير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

أعلنت الصين منذ ذلك الحين أنها سترسل مبعوث سلام إلى أوكرانيا ، على الرغم من أن البعض لا يزال يشك في أن تكون بكين محايدة.

ومن المتوقع أن يسافر المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا ، لي هوي ، إلى أوكرانيا ودول أخرى في محاولة لوقف إطلاق النار وحل دبلوماسي للحرب.

كان لي ، الذي يتحدث الروسية بطلاقة ، مبعوث بكين السابق لروسيا من عام 2009 إلى عام 2019 وكان من بين عدد قليل من الأشخاص الذين حصلوا على وسام الصداقة من بوتين.

عندما سألته الصحيفة، عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن الصين يمكن أن محايدة في التوسط لإنهاء الحرب ، قال متحدث باسم وزارة الخارجية  " يتعلق الأمر بالدبلوماسية. لم يُظهر الكرملين بعد أي مصلحة ذات مغزى في إنهاء هذه الحرب.  الامر العكس تماما".

أضاف " لا يمكن للصين أن تكون خالية من التحيز".

دبابة أوكرانية


نظرًا لأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس ما إذا كانت ستعمل مع بكين للسعي إلى تسوية تفاوضية في أوكرانيا، قال محللون : " يجب التأكد من أن أي محادثة مع الصينيين حول الحرب الروسية على أوكرانيا سيكون الأوكرانيون مشاركين فيها ".

قال دينيس وايلدر ، الأستاذ المساعد للدراسات الآسيوية في جامعة جورج تاون، والذي كان من 2009 إلى 2015 محررًا رئيسيًا للتقرير  الموجز  الذي يقدم للرئيس الأمريكي يوميًا، وهو ملخص للمعلومات الاستخباراتية من الحكومة: "إن الصينيين كوسيط ليسوا قساة .إذا كان الناس يتوقعون أن يأتي الصينيون بالحل الإبداعي ، فسيصابون بخيبة أمل. هذه ليست الطريقة التي تعمل بها الصين. إذا كان الناس يبحثون عن الصين لتقديم مساعيها الحميدة ، فإن الصين جيدة جدًا في ذلك. لكن الصينيين نادرًا ما يتوصلون إلى الحل".

يوم الأربعاء الماضي ، عندما سألته صحيفة واشنطن بوست عن العمل مع الصين لتحقيق نتيجة مستقرة في أوكرانيا وعرض الصين للتوسط لإنهاء الحرب، أجاب وزير الخارجية أنطوني بلينكين بنبرة أكثر دفئًا.

وقال "من المحتمل بالتأكيد أن يكون للصين دور تلعبه في هذا الجهد، وقد يكون ذلك مفيدًا للغاية".

يقول الخبراء إن هذه التصريحات تعكس اعتقاد الاتحاد الأوروبي بأن هناك بعض التقدم من قبل الصين على أمل أن تبذل الصين المزيد في المضي قدمًا.

 

24 فبراير اشنطن بوست الحرب الروسية على اوكرانيا الحرب الروسية الحرب الأوكرانية الأمريكيون الخارجية الأمريكي الدبلوماسيين الأمريكيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الصينى الرئيس الصيني شي جين بينج الرعب الصين أنطوني بلينكن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

انتصار روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء على باخموت

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

قيدوه بالسلاسل.. قرار عاجل ضد محام ومدير شركة ومحاسب متهمين بتعذيب مواطن

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

موضوعات متعلقة

رغم ظهورها كقوة دبلوماسية.. الصين تطلق أقوى تحذير لأوروبا.. تفاصيل

هدمت مخططات زيلينسكي.. روسيا تغرق أوكرانيا بسيل خاطف من غارات "كاميكازي"

هل يطيح الأتراك بأردوغان في الانتخابات؟.. سبب واحد قد يصل به لهذه النتيجة

فريق من الأمم المتحدة يشكر الحكومة المصرية.. والسبب معبر قسطل مع السودان

بعيدا عن البترول.. السبب الأهم وراء نمو الاقتصاد السعودي في بداية 2023

السودان على أعتاب أزمة جديدة تهدد الملايين في ظل استمرار القتال

خسائر كبيرة.. فيضانات وسيول تضرب مقاطعة جيانجشي بالصين

لا أسلحة محرمة.. إيران تطالب أمريكا بعدم المماطلة لإحياء الصفقة النووية

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف تصميم هاتف هواوي Mate 60 الرائد

ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة مدوية بشأن هروب زيلينسكي من أوكرانيا

ننشر جدول الأسبوع الأول من الجلسات العلنية للحوار الوطني

جنوب السودان: نسعى إلى وقف إطلاق النار بالخرطوم بالتنسيق مع مصر

تشتري ايه بـ 500 الف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر

أمريكا: السعودية من أهم الشركاء في المنطقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبل دعم وتطوير الحرف اليدوية في احتفالات ثقافة الدقهلية بعيد العمال

أهمها عصير البطاطس.. مشروبات خارقة تعالج قرحة المعدة

مشروبات خارقة تفتت حصوات الحالب

بدون بطانة..رانيا يوسف تثير الجدل بسب تصميم فستانها الأخير|شاهد

فيديو

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

قطعوا أنفاسه بسلك الشاحن .. تفاصيل محزنة في قضية علي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ