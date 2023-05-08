هل تنهي الصين الحرب الأوكرانية بعد سنة من الدمار والرعب؟

في غضون بضعة أشهر فقط، تحول المسؤولون الأمريكيون من تحذير بكين تقديم دعم مادي للحرب الروسية في أوكرانيا إلى الاعتراف بوجود دور للصين تلعبه في التوسط في محادثات السلام، وفق ما ذكرت صحيفة فويس أوف أمريكا.

في 24 فبراير ، وهو اليوم الذي كشفت فيه الصين عن اقتراح السلام المكون من 12 نقطة، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن عن شكوكه في الاقتراح، خلال تصريحات له أمام الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.

قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بعد مرور عام على حرب روسيا على أوكرانيا: "لا ينبغي لأي عضو في هذا المجلس أن يدعو إلى السلام بينما يدعم الحرب الروسية على أوكرانيا ".

بحلول 3 مايو ، أقر بلينكين علنًا أنه من الممكن أن يكون للصين دور "مفيد للغاية" لتلعبه في محادثات السلام.

قال محللون ومسؤولون أمريكيون سابقون لـلصحيفة، إن التحول في اللهجة الأمريكية هو جزئيًا رد على حلفاء واشنطن الأوروبيين، الذين ينظرون إلى الرئيس الصيني شي جين بينج باعتباره الزعيم الوحيد المحتمل الذي يمكنه التأثير على تفكير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

أعلنت الصين منذ ذلك الحين أنها سترسل مبعوث سلام إلى أوكرانيا ، على الرغم من أن البعض لا يزال يشك في أن تكون بكين محايدة.

ومن المتوقع أن يسافر المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا ، لي هوي ، إلى أوكرانيا ودول أخرى في محاولة لوقف إطلاق النار وحل دبلوماسي للحرب.

كان لي ، الذي يتحدث الروسية بطلاقة ، مبعوث بكين السابق لروسيا من عام 2009 إلى عام 2019 وكان من بين عدد قليل من الأشخاص الذين حصلوا على وسام الصداقة من بوتين.

عندما سألته الصحيفة، عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن الصين يمكن أن محايدة في التوسط لإنهاء الحرب ، قال متحدث باسم وزارة الخارجية " يتعلق الأمر بالدبلوماسية. لم يُظهر الكرملين بعد أي مصلحة ذات مغزى في إنهاء هذه الحرب. الامر العكس تماما".

أضاف " لا يمكن للصين أن تكون خالية من التحيز".

دبابة أوكرانية



نظرًا لأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس ما إذا كانت ستعمل مع بكين للسعي إلى تسوية تفاوضية في أوكرانيا، قال محللون : " يجب التأكد من أن أي محادثة مع الصينيين حول الحرب الروسية على أوكرانيا سيكون الأوكرانيون مشاركين فيها ".

قال دينيس وايلدر ، الأستاذ المساعد للدراسات الآسيوية في جامعة جورج تاون، والذي كان من 2009 إلى 2015 محررًا رئيسيًا للتقرير الموجز الذي يقدم للرئيس الأمريكي يوميًا، وهو ملخص للمعلومات الاستخباراتية من الحكومة: "إن الصينيين كوسيط ليسوا قساة .إذا كان الناس يتوقعون أن يأتي الصينيون بالحل الإبداعي ، فسيصابون بخيبة أمل. هذه ليست الطريقة التي تعمل بها الصين. إذا كان الناس يبحثون عن الصين لتقديم مساعيها الحميدة ، فإن الصين جيدة جدًا في ذلك. لكن الصينيين نادرًا ما يتوصلون إلى الحل".

يوم الأربعاء الماضي ، عندما سألته صحيفة واشنطن بوست عن العمل مع الصين لتحقيق نتيجة مستقرة في أوكرانيا وعرض الصين للتوسط لإنهاء الحرب، أجاب وزير الخارجية أنطوني بلينكين بنبرة أكثر دفئًا.

وقال "من المحتمل بالتأكيد أن يكون للصين دور تلعبه في هذا الجهد، وقد يكون ذلك مفيدًا للغاية".

يقول الخبراء إن هذه التصريحات تعكس اعتقاد الاتحاد الأوروبي بأن هناك بعض التقدم من قبل الصين على أمل أن تبذل الصين المزيد في المضي قدمًا.