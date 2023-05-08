رغم ظهورها كقوة دبلوماسية.. الصين تطلق أقوى تحذير لأوروبا.. تفاصيل

قال مسؤولون صينيون، إن الجدل الذي يجري حول عقوبات أوروبية على الشركات الصينية التي توفر المعدات للجيش الروسي قد يكون له عواقب "خطيرة للغاية"، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن إكسامينر الأمريكية.

وتحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، للصحفيين اليوم الاثنين "نعارض بشدة العقوبات غير القانونية أو الولاية القضائية ضد الصين للتعاون الصيني الروسي".

أضاف "إذا كان التقرير الذي أشرت إليه صحيحًا، فإن خطوة الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى تآكل الثقة والتعاون المتبادلين مع الصين وتزيد من حدة الانقسام والمواجهة في العالم، وهو أمر بالغ الخطورة".

وبحسب ما ورد وزع مسؤولو الاتحاد الأوروبي اقتراحًا بإدراج العديد من الشركات الصينية في القائمة السوداء المتورطة في توفير المعدات للجيش الروسي.

نشأ هذا الاحتمال على خلفية نقاش أكثر جوهرية حول موقف أوروبا تجاه بكين ، حيث يعلق المسؤولون الشيوعيون الصينيون على أمل لعب دور صانع السلام في أوكرانيا على الرغم من تحالفهم مع روسيا.

وأصر وانج على أن "الصين تتمسك بموقف موضوعي وعادل ، وتشجع بنشاط المحادثات من أجل السلام ، ولعبت دورًا بناء في تسهيل التسوية السياسية للأزمة".

ظهرت الصين كقوة دبلوماسية وعسكرية على هامش الحرب في أوكرانيا.

وتقول الصحيفة، إن بكين لم ترسل مساعدات عسكرية مباشرة إلى الجيش الروسي.

ومع ذلك ، أعلن المسؤولون الأوكرانيون أن "الكثير من المعدات المختلفة من الشركات الصينية".

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات على العديد من الشركات الصينية ردًا على هذا الدعم ، وقد يتدخل مسؤولو الاتحاد الأوروبي قريبًا بخطوة مشابهة، وفقًا لاقتراح نشرته صحيفة فاينانشال تايمز لأول مرة .

حذر وانج ، المتحدث الدبلوماسي الصيني ، من أن بكين ستجد طريقة للرد إذا طبقت بروكسل تلك اللغة على الشركات الصينية.

وقال: "ندعو الاتحاد الأوروبي إلى عدم اتخاذ هذا المسار الخاطئ". وبخلاف ذلك ، ستتخذ الصين إجراءات حازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة والقانونية.