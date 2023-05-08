هدمت مخططات زيلينسكي.. روسيا تغرق أوكرانيا بسيل خاطف من غارات "كاميكازي"

انطلقت صفارات الإنذار بسبب الغارات الجوية في أنحاء أوكرانيا بعد أن شنت روسيا موجة جديدة من الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة خلال الأيام الماضية، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

وسمع دوي انفجارات ليل الخميس في العاصمة كييف حيث قال رئيس البلدية إن خمسة أشخاص أصيبوا في "أكبر" هجوم بطائرات كاميكازي بدون طيار حتى الآن".

وقتل شخص في الهجوم على منطقة أوديسا الجنوبية. ويقول الصليب الأحمر الأوكراني إن مستودعاته تعرضت للقصف.

ويمثل الهجوم الرابع في ثمانية أيام على كييف ويأتي قبل 24 ساعة فقط من احتفال روسيا بيوم النصر.

تخلد العطلة السنوية ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وهو صراع حاول الكرملين أن يماثله منذ حربه على أوكرانيا العام الماضي.

بعد فترة هدوء من الهجمات الروسية على أهداف مدنية في الأشهر الأخيرة، والتي شهدت بقاء كييف دون هجوم، كثفت موسكو غاراتها الجوية خلال الأسبوع الماضي قبل هجوم أوكراني مضاد كان متوقعًا على نطاق واسع.

قال الجيش الأوكراني إن الغارات الروسية الأخيرة، التي استمرت لأكثر من أربع ساعات وشُنت بعد منتصف الليل بقليل، شهدت أكبر غارات بطائرات شاهد كاميكازي الإيرانية الصنع في كل أوكرانيا.

وذكر رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن روسيا أطلقت ما يقرب من 60 طائرة مسيرة ، واصفا ذلك بأنه "أكبر" هجوم من نوعه حتى الآن.

وأضاف أنه تم تدمير جميع الطائرات بدون طيار البالغ عددها 36 فوق كييف، لكن خمسة أشخاص أصيبوا بسبب الحطام المتساقط من الطائرات بدون طيار التي سقطت.

في مكان آخر ، بمدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود ، اشتعلت النيران في مستودع بعد أن أطلقت قاذفات روسية ثمانية صواريخ على أهداف من قبل قاذفات روسية ، حسبما قال مسؤولون أوكرانيون.

وفي بيان ، قال الصليب الأحمر الأوكراني إن مستودعاته التي تحتوي على مساعدات إنسانية دمرت.

وذكرت ناتاليا هومينيوك ، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية لأوكرانيا ، في وقت لاحق إن جثة رجل - حارس أمن - انتشلت من تحت الأنقاض.

في تحديث يومي ، قالت قيادة الجيش الأوكراني إن هناك أيضًا موجة من الضربات الصاروخية على مناطق خيرسون وخاركيف وميكولايف.

قال مسؤولون محليون إن ثمانية أشخاص على الأقل - بينهم طفل - أصيبوا في قريتين في منطقة خيرسون الجنوبية.

في زابوريجيا ، قال رئيس الإدارة الروسية ، فلاديمير روجوف ، إن القوات الروسية قصفت مستودعًا وموقعًا للقوات الأوكرانية في مدينة أوريكيف الصغيرة.

وعلى الجبهة الشرقية ، قال قائد القوات الأوكرانية في مدينة باخموت الشرقية المحاصرة إن القوات الروسية كثفت القصف في محاولة للسيطرة على المدينة بحلول احتفالات يوم الثلاثاء.

تحاول القوات الروسية والمقاتلون من مجموعة فاجنر ، وهي شركة عسكرية خاصة ، الاستيلاء على باخموت منذ شهور.

في غضون ذلك ، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 9 مايو سيتم الاحتفال به من الآن باعتباره يوم أوروبا ، تماشيًا مع الاتحاد الأوروبي.

ويُنظر إلى هذه الخطوة - التي تحتاج إلى موافقة البرلمان - على أنها توبيخ واضح لروسيا.

وذكر زيلينسكي إنه وقع مرسومًا يقضي بأن هذا اليوم سيخلد ذكرى الوحدة الأوروبية وهزيمة "روسيا"، وفق ما قال.

وقال أيضًا إن الثامن من مايو سيكون رسميًا الآن يومًا للذكرى والنصر ، كما هو الحال في العديد من البلدان حول العالم.