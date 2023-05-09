معلومات سرية.. أمريكا تزيل أنظمة حساسة من دبابات أبرامز قبل تسليمها لأوكرانيا

لسبب غريب

كشفت صحيفة أورآيشيان تايمز، إن واشنطن أزالت من دبابات أبرامز الأمريكية الصنع، بعض الأدوات الحساسة، قبل أن تسلمها أوكرانيا.

وأزالت واشنطن التقنيات الحساسة، تحسبًا لهجوم الربيع الأوكراني، وخوفًا من أن تقع الدبابة في أيدي الروس.

عملت الولايات المتحدة على تجريد نظام التقنيات الحساسة في الدبابة، خوفًا من أن تستغلها روسيا، حسبما ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي.

وقال التقرير نقلا عن مسؤولين وخبراء عسكريين أمريكيين إن دبابات أبرامز أمامها أشهر قبل أن تصل إلى الخطوط الأمامية للصراع في أوكرانيا، مما يستبعدها من هجوم متوقع في وقت لاحق من هذا العام من قبل القوات الأوكرانية.

وذكر التقرير إن الجدول الزمني للتسليم يتم تحديده جزئيًا من خلال محاولة الولايات المتحدة إزالة التقنيات الحساسة من الدبابات بسبب المخاوف من وقوع الأنظمة في أيدي القوات الروسية.

ومع ذلك، حتى لو اكتملت عملية التعديل التحديثي اليوم ، فإن القوات الأوكرانية ما زالت غير مستعدة لأخذ الدبابات إلى القتال، بحسب ما ورد عن المتحدث باسم الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا، العقيد مارتن أودونيل.

وأردف التقرير، بإن القوات الأوكرانية ستحتاج إلى ما يقرب من عشرة أسابيع من التدريب على الدبابات، والتي ستبدأ في ألمانيا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف التقرير أن الأوكرانيين سيتدربون على نماذج أبرامز المعاد تجهيزها المشابهة لتلك التي يتم إعدادها في الولايات المتحدة.