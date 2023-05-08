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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من أمريكا علي تصريحات أوكرانيا بشأن قتل الروس حول العالم

أمريكا وروسيا وأوكرانيا
أمريكا وروسيا وأوكرانيا

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، على تصريحات رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، حول قتل المواطنين الروس في جميع أنحاء العالم.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل: "نحن لا نتغاضى عن الهجمات على المدنيين سواء في روسيا أو في أوكرانيا أو في أي جزء آخر من العالم".

وأضاف باتيل، أن “واشنطن تعتزم التمسك بهذا الموقف إلى الأبد”.

في وقت سابق، قال رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، معلقا على الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته داريا ابنة الكاتب والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، إن كييف ستواصل مهاجمة الروس في جميع أنحاء العالم.

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من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الكرملين سيراقب عن كثب رد فعل أوروبا والولايات المتحدة، وخاصة الولايات المتحدة، على بيان بودانوف.

الخارجية الأمريكية الدفاع الأوكرانية بودانوف روسيا أوكرانيا

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