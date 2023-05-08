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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غضب واسع.. روسيا تعلق علي قرار زيلينسكي تأجيل الاحتفال بـ يوم النصر

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الإثنين، عن ثقته في أن قرار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تأجيل الاحتفال بيوم النصر في 8 مايو أثار غضب الأوكرانيين.

وقال نيبينزيا: "بالطبع، أثار قرار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي الغضب، ليس فقط في منطقة رابطة الدول المستقلة، ولكن أيضًا في أوكرانيا نفسها".

وأضاف أن الغضب يرجع إلى حقيقة أن 9 مايو هو يوم مقدس لكثير من الناس.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الفصيل البرلماني لحزب خادم الشعب الحاكم، ديفيد أراخاميا، التبني السريع لمشروع قانون لتأجيل الاحتفال بيوم النصر إلى 8 مايو .

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وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مرسوما يأمر فيه بجعل يوم 9 مايو يوما للاحتفال بيوم أوروبا في ذكري الانتصار على النازية الألمانية.

ووفقا للمرسوم الذي نشره الموقع الإلكتروني لرئيس الدولة الأوكراني، يتم إنشاء يوم أوروبا في أوكرانيا، والذي يتم الاحتفال به سنويا في 9 مايو مع دول الاتحاد الأوروبي.

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يوم النصر أوكرانيا روسيا

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