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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا فورا

إيطاليا
إيطاليا

دعت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم "الإثنين"، المواطنين الإيطاليين الموجودين على أراضي أوكرانيا لمغادرة البلاد على الفور.

كما دعت وزارة الخارجية الإيطالية، المواطنين إلى الامتناع عن السفر إلى أوكرانيا.

في وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين من استمرار التهديد المتزايد للهجمات الصاروخية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، حذرت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، من التهديد المتزايد المستمر بهجمات الصواريخ، بما في ذلك في العاصمة كييف.

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وقالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، في تحذير أمني: “في ضوء التصعيد الأخير في الضربات عبر أوكرانيا والخطاب التحريضي من موسكو، تحذر وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين من التهديد المتزايد المستمر بهجمات الصواريخ، بما في ذلك في منطقة كييف”.

وحثت السفارة على “مراقبة أجهزة إنذار الهواء، وتوفير المأوى بشكل مناسب، واتباع إرشادات السلطات المحلية، واتخاذ إجراءات مثل البحث الفوري عن ملجأ داخل أو الذهاب إلى أدنى مستوى من مبانيهم بأقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ، وفتحات أغلق أي أبواب واجلس بالقرب من جدار داخلي بعيدًا عن أي نوافذ أو فتحات”.

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