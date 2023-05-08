الأوروبي: لن نفرض قيودا على منتهكي العقوبات ضد روسيا إلا في حالات استثنائية

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن دبلوماسي أوروبي بأن الاتحاد الأوروبي لن يفرض قيودا على الدول التي تنتهك نظام العقوبات ضد روسيا، إلا في حالات استثنائية.

وقال الدبلوماسي: "في الوقت الحالي، ستكون هذه الأوعية فارغة، والتي يمكن ملؤها بعد ذلك حسب الحاجة. الهدف هو محاولة عدم استخدامها مطلقا، ومحاولة القيام بالعمل الدبلوماسي وتقديم المساعدة الفنية في البداية. وفقط كملاذ أخير سنلجأ لهذا التهديد".

وقدمت المفوضية الأوروبية في وقت سابق إلى دول الاتحاد الأوروبي مقترحات بشأن الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الحزمة الجديدة تنص على قائمتين تشملان البلدان التي يُزعم أنها تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات، والسلع التي سيتم حظر تصديرها.